Рупор кремлевской пропаганды: Похороны Пригожина

В Питере сегодня похоронили Евгения Пригожина.

Прощание и похороны прошли на Пороховском кладбище Петербурга.

Похороны по желанию родственников проходили в закрытом режиме. Помимо родственников присутствовали только самые близкие люди.

После похорон, доступ на кладбище был открыт и все желающие смогут пройти к могиле Пригожина.

Если кто из читателей будет в Питере и пойдет на кладбище, положите от меня пару алых гвоздик.

Покойный был неоднозначным человеком, но для страны он сделал немало полезного, хотя и дров наломал в своей жизни немало.

Мир праху.

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