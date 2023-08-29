 

Врач Екатерина Демьяновская: если человек активен ночью, это может серьезно подорвать его здоровье

29.08.2023, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Изменение привычного распорядка дня, который создает ночную активность и смещение сна на дневное время, может оказать негативное воздействие на гормональный баланс организма, пояснила доктор Екатерина Демьяновская. Главные регуляторы биологических ритмов – кортизол и мелатонин, становятся жертвами таких изменений.

Кортизол играет ключевую роль в метаболизме, энергетическом обмене и мобилизации резервов в стрессовых ситуациях. В то время как мелатонин, вырабатываемый в темноте, способствует засыпанию, восстановлению и снятию стресса. В ночное время кортизол уменьшается, уступая место активному производству мелатонина.

Доктор Демьяновская предостерегла, что смена активности и сна нарушает этот естественный гормональный баланс. Особенно это касается выработки мелатонина, которая сокращается в светлое время суток. Это влечет за собой более низкую эффективность дневного сна по сравнению с ночным.

Подчеркнув важность нормального ночного сна специалистка указала на тесную связь между качественным сном и психоэмоциональным благополучием. Гормональные изменения, вызванные нарушением режима, также воздействуют на метаболические процессы, повышая риск опасных заболеваний. Нарушение нормальных биоритмов может привести к эндокринным расстройствам, сердечно-сосудистым проблемам и даже бесплодию.

Доктор Демьяновская подчеркнула, что ночная активность может стать предвестником серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и другие эндокринные расстройства. Это также свидетельствует о важности соблюдения естественных ритмов для поддержания здоровья.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / В КоАП добавят статьи, классифицирующие самолечение, как дискредитацию Минздрава

29.08 / Мнение: Смерть на войне

29.08 / Репортерам, работающим под огнем

29.08 / Мнение: Киберспорт под флагом России, работает ли дедолларизация и рост ВВП-2023

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: О двоедушии Рязанова, гостинице Тарковского и студии «Грузия-фильм»

29.08 / Новую портативную консоль Lenovo Legion Go представят на выставке IFA 2023

29.08 / Мнение: Маскировка массового идиотизма

29.08 / Скандалы: «Краснокнижное» золото

29.08 / Запуск серийного производства российского ближнемагистрального самолета SJ-100 ожидается не ранее 2024 года

29.08 / Скандалы: Крючок для Фридмана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика