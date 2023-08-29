Врач Екатерина Демьяновская: если человек активен ночью, это может серьезно подорвать его здоровье

Изменение привычного распорядка дня, который создает ночную активность и смещение сна на дневное время, может оказать негативное воздействие на гормональный баланс организма, пояснила доктор Екатерина Демьяновская. Главные регуляторы биологических ритмов – кортизол и мелатонин, становятся жертвами таких изменений.

Кортизол играет ключевую роль в метаболизме, энергетическом обмене и мобилизации резервов в стрессовых ситуациях. В то время как мелатонин, вырабатываемый в темноте, способствует засыпанию, восстановлению и снятию стресса. В ночное время кортизол уменьшается, уступая место активному производству мелатонина.

Доктор Демьяновская предостерегла, что смена активности и сна нарушает этот естественный гормональный баланс. Особенно это касается выработки мелатонина, которая сокращается в светлое время суток. Это влечет за собой более низкую эффективность дневного сна по сравнению с ночным.

Подчеркнув важность нормального ночного сна специалистка указала на тесную связь между качественным сном и психоэмоциональным благополучием. Гормональные изменения, вызванные нарушением режима, также воздействуют на метаболические процессы, повышая риск опасных заболеваний. Нарушение нормальных биоритмов может привести к эндокринным расстройствам, сердечно-сосудистым проблемам и даже бесплодию.

Доктор Демьяновская подчеркнула, что ночная активность может стать предвестником серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и другие эндокринные расстройства. Это также свидетельствует о важности соблюдения естественных ритмов для поддержания здоровья.