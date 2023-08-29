В КоАП добавят статьи, классифицирующие самолечение, как дискредитацию Минздрава

В целях стимулирования развития отечественного здравоохранения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появятся статьи о дискредитации Минздрава, устанавливающие ответственность за отказ от явки к врачу во время сезонных эпидемий гриппа, а также мероприятий, связанных со всеобщей или частичной вакцинацией.

Состояние пациентов будет оцениваться с помощью камер наружного наблюдения. Оповещение больных об обязательном посещении врача будет производиться через Госуслуги.

Ответственность за неявку в местную поликлинику наступает в случае игнорирования сообщения по истечении трёх дней и назначается в виде штрафа до 10 тысяч рублей. В случаях злостного уклонения для лиц предусмотрен запрет на посещение учреждений платной медицины.

Согласно опросам ВЦИОМ, более половины россиян не пользуются медицинскими услугами бесплатных клиник из-за недоверия специалистам.

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