 

“50 граммов водки”: почему Марк Тишман не может без выпивки

29.08.2023, 19:44, Новости дня
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Участник “Фабрики звезд”, “Маски” и других резонансных телевизионных проектов пытался завязать с горячительными напитками, а в итоге нашел выпивке оправдание. Сейчас популярный певец не впадает в крайности, однако видит в умеренном потреблении спиртного особый смысл. Марк Тишман в интервью WomanHit честно поделился своей философией.

Ранее артист максимально воздерживался от покупки алкогольной продукции, поскольку понимал, что она вредит здоровью. Запрещать себе такое удавалось в течение длительного времени. Однако впоследствии певец осознал, что “не вывозит” жесткого табу ввиду особенностей психологии.

“И сегодня у меня выходит не больше одного-двух бокалов вина, пятьдесят граммов водки, не больше”, – признался Марк Тишман. При этом мужчина заявил, почему не может без выпивки. По его словам, порой на трезвую голову не удается снять напряжение. Кроме того, иногда ему сложно откровенно разговаривать с человеком. С помощью небольшого количества спиртного вокалист старается расслабиться и открыто вести диалог по душам.

Марк Тишман считает себя старомодным. Ему тяжело выбрасывать еду и книги. Музыкальный исполнитель находит отдушину в творчестве, а со стрессом борется в дороге. К нему приходит облегчение, когда он сидит за рулем авто, передвигается пешком, преодолевает расстояния в самолете или на поезде. Кроме того, певец любит смотреть кино. Артист использует разные способы эмоциональной разгрузки, и алкоголь для него отнюдь не на первом месте.


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