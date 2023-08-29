 

Репортерам, работающим под огнем

29.08.2023, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премию имени Политковской и Сольдина будут вручать во Франции.

Анна Политковская и Арман Сольдин. Фото: архив «Новой», соцсети

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила об учреждении международной премии имени Анны Политковской и Армана Сольдина, которую будут вручать во Франции «за журналистское мужество» — репортерам, «работающим в зонах боевых действий, кризисных зонах или в условиях маневров по дестабилизации».

Объявление об учреждении премии было сделано на ежегодной конференции французских послов, которая проходит в здании МИДа Франции в Париже.

В первый раз, как пояснила министр, премию вручат «в ноябре этого года» (как сообщали ранее источники «Новой», это должно произойти на Парижском форуме мира , который в 2023-м проводится 10-11 ноября).

Анна Политковская, журналистка «Новой газеты», открывшая миру правду о второй российско-чеченской войне, была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года; Арман Сольдин (Arman Soldin), журналист AFP, освещавший полномасштабную трагедию в Украине, был убит ракетой под Бахмутом 9 мая 2023 года. «Видеокоординатор AFP в Украине Арман Сольдин (…) был убит около 16:30 по местному времени (13:30 по Гринвичу) в районе Часова Яра, украинского города недалеко от Бахмута, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских сил», — такую «молнию» выпустило AFP по поводу гибели собственного репортера. Расследование его гибели открыла, в том числе, французская Национальная антитеррористическая прокуратура, его ведут сотрудники Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH). Сольдину было 32 года.

Завтра, 30 августа — день рождения Анны Политковской, ей могло бы исполниться 65. И уже почти 17 лет, то есть больше истечения «срока давности» по уголовным делам, российское следствие «не находит» заказчиков ее убийства.

Юрий Сафронов,
обозреватель «Новой», Париж

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Мнение: Киберспорт под флагом России, работает ли дедолларизация и рост ВВП-2023

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: О двоедушии Рязанова, гостинице Тарковского и студии «Грузия-фильм»

29.08 / Новую портативную консоль Lenovo Legion Go представят на выставке IFA 2023

29.08 / Мнение: Маскировка массового идиотизма

29.08 / Скандалы: «Краснокнижное» золото

29.08 / Запуск серийного производства российского ближнемагистрального самолета SJ-100 ожидается не ранее 2024 года

29.08 / Скандалы: Крючок для Фридмана

29.08 / За год на платформе VK Play Live состоялось более 639 тыс. прямых трансляций

29.08 / Второй том «Войны миров» Уэллса нашёлся в России: по нему уже снимают фильм

29.08 / Мнение: О неприятной и неудобной правде про Путина… А вы знали?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика