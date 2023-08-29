Репортерам, работающим под огнем

Премию имени Политковской и Сольдина будут вручать во Франции.

Анна Политковская и Арман Сольдин. Фото: архив «Новой», соцсети

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила об учреждении международной премии имени Анны Политковской и Армана Сольдина, которую будут вручать во Франции «за журналистское мужество» — репортерам, «работающим в зонах боевых действий, кризисных зонах или в условиях маневров по дестабилизации».

Объявление об учреждении премии было сделано на ежегодной конференции французских послов, которая проходит в здании МИДа Франции в Париже.

В первый раз, как пояснила министр, премию вручат «в ноябре этого года» (как сообщали ранее источники «Новой», это должно произойти на Парижском форуме мира , который в 2023-м проводится 10-11 ноября).

Анна Политковская, журналистка «Новой газеты», открывшая миру правду о второй российско-чеченской войне, была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года; Арман Сольдин (Arman Soldin), журналист AFP, освещавший полномасштабную трагедию в Украине, был убит ракетой под Бахмутом 9 мая 2023 года. «Видеокоординатор AFP в Украине Арман Сольдин (…) был убит около 16:30 по местному времени (13:30 по Гринвичу) в районе Часова Яра, украинского города недалеко от Бахмута, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских сил», — такую «молнию» выпустило AFP по поводу гибели собственного репортера. Расследование его гибели открыла, в том числе, французская Национальная антитеррористическая прокуратура, его ведут сотрудники Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH). Сольдину было 32 года.

Завтра, 30 августа — день рождения Анны Политковской, ей могло бы исполниться 65. И уже почти 17 лет, то есть больше истечения «срока давности» по уголовным делам, российское следствие «не находит» заказчиков ее убийства.

Юрий Сафронов,

обозреватель «Новой», Париж

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