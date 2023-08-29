Мнение: Киберспорт под флагом России, работает ли дедолларизация и рост ВВП-2023

1. Запад потерпел поражение на украинском фронте и постепенно сдаёт назад — чего стоит одно только обращение папы Римского к русской католической молодёжи… Одной из первых областей, в которых Запад начал снимать ограничения, стал киберспорт (ссылка):



Международная федерация киберспорта (IESF) разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации компьютерного спорта России.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — говорится в заявлении. Отмечается, что за снятие с россиян нейтрального статуса проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, еще 25 воздержались.

Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

2. Блогер Руслан Карманов пишет (ссылка):



— А вот и облом дедолларизации! Процент использования доллара в мире лишь увеличился и достиг исторического максимума! А значит никакой дедолларизации, наоборот — все баксом всё больше и больше рассчитываются, никакие там расчёты в нацвалютах не работают! Они смешны на фоне Великого Бакса!

В оригинале всех подобных тезисов — вот эта вот статья на Markets Insider. В ней пишется, что процент долларовых расчётов внутри SWIFT достиг 46, что является рекордом.

Всё логично — чем больше платежей вытаскивается за SWIFT — в прямые валютные свопы, в платежи через CIPS или SPFS, тем выше процент долларовых сделок, оставшихся в SWIFT. Оно так и работает — если раньше, условно говоря, было 100 сделок через единственный стандартный международный механизм, и 35 из них были в долларах, то доля долларовых расчётов была 35%. 50 сделок, проводимых в других валютах, стали использовать другую систему — и теперь 35 из 50 оставшихся долларовые, процент использования доллара внутри SWIFT стал аж 70%. Внутри SWIFT, а не вообще глобально.

3. О перспективах роста ВВП России в 2023 году. К концу года мы перекроем все потери за предыдущий год (ссылка):

По итогам 2023 года российская экономика может вырасти на 2,5 процента или даже больше. Об этом заявил китайскому телеканалу CGTN министр финансов России Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в 2022 году российский внутренний валовый продукт (ВВП) сократился на 2,1 процента, но в 2023-м ожидается восстановление на 2,5 процента или больше.

«Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», — отметил министр.

Силуанов добавил, что ожидает инфляцию по итогам 2023 года на уровне 6 процентов.

Херр Шольц и месье Макрон могут и дальше удивляться, почему в разговоре с ними в марте 2022 года Владимир Путин ни словом не упомянул западные санкции, не сочтя их сколько-нибудь важным вопросом (ссылка).

Прошедшие полтора года наглядно показали правоту Путина. Это время Россия использовала для укрепления своей экономики, импортозамещения и снижения зависимости от Запада. Санкции совсем ненадолго смогли нас затормозить, к настоящему моменту наша страна вернулась на траекторию уверенного роста — более сильной, чем была до санкций, в 2021 году.