Новую портативную консоль Lenovo Legion Go представят на выставке IFA 2023

1 сентября на мероприятии IFA 2023 ожидается дебютный показ портативной консоли Lenovo Legion Go.

Среди основных характеристик консоли значатся: 8,8-дюймовый дисплей с ультравысоким разрешением QHD+ (2560х1600 пикселей), обеспечивающий частоту обновления изображения на уровне 144 Гц и яркость 500 нит. Исключительная производительность обеспечивается интегрированным процессором AMD Ryzen Z1 Extreme с видеокартой Radeon 780M. На аналогичной архитектуре основана также консоль ROG Ally от Asus.

Уникальность Legion Go заключается в его оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7500, которая достигает объема в 16 ГБ. Внутренний накопитель будет представлен SSD-диском размером от 256 ГБ до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 49,2 Втч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Размеры консоли составляют 299х131х41 мм, а ее вес немного превосходит конкурентов, составляя 854 грамма.

Операционная система Windows 11 обеспечивает бесперебойную работу Legion Go, а съемные контроллеры в стиле Nintendo Switch, со встроенным аккумулятором ёмкостью 900 мАч, придают устройству дополнительный комфорт.

Сразу после зрелищной презентации 1 сентября портативная консоль Lenovo Legion Go станет доступна для покупки по цене от $800 (примерно 76,3 тыс. рублей).