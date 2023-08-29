 

Новую портативную консоль Lenovo Legion Go представят на выставке IFA 2023

29.08.2023, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1 сентября на мероприятии IFA 2023 ожидается дебютный показ портативной консоли Lenovo Legion Go.

Среди основных характеристик консоли значатся: 8,8-дюймовый дисплей с ультравысоким разрешением QHD+ (2560х1600 пикселей), обеспечивающий частоту обновления изображения на уровне 144 Гц и яркость 500 нит. Исключительная производительность обеспечивается интегрированным процессором AMD Ryzen Z1 Extreme с видеокартой Radeon 780M. На аналогичной архитектуре основана также консоль ROG Ally от Asus.

Уникальность Legion Go заключается в его оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7500, которая достигает объема в 16 ГБ. Внутренний накопитель будет представлен SSD-диском размером от 256 ГБ до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 49,2 Втч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Размеры консоли составляют 299х131х41 мм, а ее вес немного превосходит конкурентов, составляя 854 грамма.

Операционная система Windows 11 обеспечивает бесперебойную работу Legion Go, а съемные контроллеры в стиле Nintendo Switch, со встроенным аккумулятором ёмкостью 900 мАч, придают устройству дополнительный комфорт.

Сразу после зрелищной презентации 1 сентября портативная консоль Lenovo Legion Go станет доступна для покупки по цене от $800 (примерно 76,3 тыс. рублей).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Мнение: Смерть на войне

29.08 / Репортерам, работающим под огнем

29.08 / Мнение: Киберспорт под флагом России, работает ли дедолларизация и рост ВВП-2023

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: О двоедушии Рязанова, гостинице Тарковского и студии «Грузия-фильм»

29.08 / Мнение: Маскировка массового идиотизма

29.08 / Скандалы: «Краснокнижное» золото

29.08 / Запуск серийного производства российского ближнемагистрального самолета SJ-100 ожидается не ранее 2024 года

29.08 / Скандалы: Крючок для Фридмана

29.08 / За год на платформе VK Play Live состоялось более 639 тыс. прямых трансляций

29.08 / Второй том «Войны миров» Уэллса нашёлся в России: по нему уже снимают фильм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика