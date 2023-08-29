У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения

У берегов Индонезии зафиксированы два землетрясения, сообщает VSE42.RU. Эпицентр первого расположен на расстоянии 200 километров к северу от Матарама, где проживают около 318 тысяч человек. Очаг находился на глубине 518 километров.

Эпицентр второго – в 192,1 километров от города Лабуан-Ломбок. Очаг залегал на глубине 515,8 километров, сообщает RT.