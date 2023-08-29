 

“Как она могла так умереть?”: Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены

29.08.2023, 18:30, Новости дня
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Из-за провокационных выступлений на ток-шоу артист получил скандальную славу. Его окрестили человеком, которому не всегда можно доверять. На заре карьеры Андрей (он же Прохор,

Прим. ред.) выдавал себя за родственника легендарного Федора Шаляпина, а еще сделал себе имя за счет пиара на чужой фамилии. Теперь в мире шоу-бизнеса интриган выделяется статусом вдовца. В 2021-м Прохор Шаляпин заявил, что его жена Татьяна Дэвис умерла от коронавируса.

Верят в трагическую историю любви далеко не все знакомые певца. Да и поклонники держат руку на пульсе — мало ли, опять водят за нос. Таким образом от артиста требуют неопровержимых доказательств.

Звездный вдовец эмоционально реагирует на версии народа о том, что он инсценировал смерть любимой. Рвет и мечет из-за домыслов публики Прохор Шаляпин не беспочвенно. После кадров с могилы из Канады, которые певцу шлют родители Татьяны Дэвис, он просто не находит сил бороться с фантазиями скептиков.

Пятый канал связался с артистом и узнал некоторые обстоятельства. Вдовец отметил, что ежедневно поддерживает связь с семьей покойной супруги. Он считает ахинеей и бредом предположения людей, называющих смерть фальшивой.

“Эту трагедию я несу уже два года. Каждый день о Тане вспоминаю. Не укладывается в голове: как она могла так умереть?”
— поделился Прохор Шаляпин.


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