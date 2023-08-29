Скандалы: «Краснокнижное» золото

Генпрокурор РФ Игорь Краснов озаботился судьбой заповедника «Вишерский» и других мест добычи золота

В России золотодобытчики всё чаще стали добывать золото в пределах заповедников. То ли другие месторождения «закончились», то ли частным компаниям сыграл на руку закон, разрешивший им самостоятельно разрабатывать месторождения. Заповедник «Вишерский» в Пермском крае попал в зону внимания «старателей» совсем недавно. Чем грозит природе стремление обеспечить страну драгоценным металлом, озабочены уже в Генеральной прокуратуре.

На днях Минприроды опубликовало проект новых границ охранной зоны заповедника «Вишерский». В ведомстве намерены защитить «уникальный природный комплекс от неблагоприятных антропогенных воздействий» и уменьшить количество «незаконных проникновений» на его территорию.

По информации ведомства, высокий заповедный статус имеют только западные и северо-западные горные склоны со стороны Пермского края. А с севера и востока – границы Республики Коми и Свердловской области – остаются незащищёнными в правовом плане. Поэтому в Минприроды решили этот изъян устранить, уточнив новые границы охранной зоны.

Но проблема в другом. Тот же документ не запрещает разрабатывать месторождения золота на примыкающих к заповеднику территориях. По этому поводу сразу встревожились экологи. По их словам, это может нанести ущерб биоразнообразию «Вишерского» – в частности, осадок в реках от золотодобычи угрожает популяции краснокнижного тайменя.

Всё дело в том, что зона хоть и является «охранной», но по букве закона не является заповедной. В комментариях «Коммерсанту» заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий сообщил, что в пределах «старой» охранной зоны расположены золотоносные месторождения. Раньше уже даже были выданы лицензии на разработку недр там. Но поскольку природоохранное законодательство запрещает такие работы на территории заповедника, то золото на этих участках не добывают. В новом документе сохраняется запрет на разведку и разработку полезных ископаемых. Но эколог Степаницкий подмечает «оговорку» в проекте положения – «за исключением проведения данных работ в пределах существующих лицензионных участков недр». И подытоживает: «Осталось утвердить новое положение – и имеющийся на пути золотодобытчиков барьер исчезает».

Государственный природный заповедник «Вишерский» образован в 1990 году. Это один из десяти крупнейших заповедников Европы (площадь — 241,2 тысячи гектаров). Заповедная территория расположена в северо-восточном углу Пермского края – на границе с Республикой Коми и Свердловской областью. Заповедник почти полностью охватывает верхнюю часть бассейна реки Вишеры.

Заповедная золотодобыча

Вишерскому заповеднику только начинает «светить» судьба золотоносного месторождения. Таких фактов по России уже достаточно.

В Зейском заповеднике на реке Камрай в Амурской области ООО «Маристый» уже давно добывает золото. При этом, по словам директора Зейского заповедника Сергея Игнатенко, золотодобытчики углубились в охранную зону на 300 метров и незаконно вырубили 4 гектара леса.

Часть участка добычи золота находится на территории охранной зоны, где запрещена рубка леса, охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, а все прочие виды деятельности должны согласовываться с администрацией заповедника. Но разрешение на золотодобычу выдаёт Роснедра. Как получилось, что ведомство не заглянуло в документы о природоохранной зоне и не согласовало разрешение на добычу металла с руководством заповедника?

В конце марта 2021 года экологи забили тревогу по поводу намерений разработки месторождений россыпного золота у границ Кроноцкого заповедника на Камчатке. Добычу золота предполагают вести на участке «Тёмный», который находится в Мильковском районе в бассейне реки Щапина, впадающей в реку Камчатка – крупнейшую водную артерию полуострова. Она относится к объектам высшей рыбохозяйственной категории, где ведётся серьёзный рыбный промысел.

Участок планируемой золотодобычи находится в пределах полутора километров от особо охраняемой природной территории заповедника. А именно в этом районе находятся зимние пастбища диких северных оленей, численность которых на Камчатке катастрофически сократилась за последнее десятилетие. Единственная крупная группировка сохранилась только в заповеднике, однако в поисках кормов олени мигрируют за его пределы. На границе заповедника в горах обитают и немногочисленные группы снежных баранов.

Ради добычи драгоценного металла в 2003 году лишили статуса заповедника остров Уруп на Курильской гряде. А между тем этот остров уникален своей флорой и фауной, он даже не заселён людьми. В прибрежных водах живут редкие виды морских млекопитающих, занесенные в Красную книгу: каланы, курильские тюлени – антуры и сивучи. А добыча золота может привести к загрязнению прибрежной акватории грунтовыми осадками и химикатами от выщелачивания руды, что буквально смертельно для краснокнижных каланов и тюленей.

Это лишь малая часть фактов для понимания проблемы.

«Хуанхэ» в России

Хуанхэ в Китае называют «Жёлтой рекой» из-за обильных грунтовых наносов, имеющих жёлтый цвет. Поэтому и море, в которое впадает китайская «мать-река», тоже называется Жёлтым. Но такая экосистема сложилась ещё в доисторические времена, и флора и фауна к ней так же давно приспособились. Добыча золота на заповедных реках России может привести к появлению десятков «маленьких Хуанхэ» в стране. И проблема в том, что флора и фауна российских заповедников к такому не готова.

В июле этого года Госдума России одобрила закон «О старательской деятельности», или о так называемом «вольном приносе», по которому индивидуальные предприниматели смогут добывать золото. До этого закона золотодобычей могли заниматься только юридические лица. Сколько последователей «завоевателей Клондайка» ринутся искать удачу – вопрос. Но отчего-то думается, что немало.

Химикатов при добыче россыпного золота не применяют, просто смывают породу водой и получают золото в виде песка и, если повезёт, самородков. Но одно дело – частные старатели, другое – артели, которые обычно идут по руслу реки и перемалывают всё подряд. Чистые речушки, куда заходила нереститься промысловая рыба, становятся мутными. Согласно закону, ИП может привлекать до 10 наёмных работников, а это уже мини-артель. Вот и станут появляться «Хуанхэ в миниатюре».

Так и вышло на реках Мана и Кувай в Красноярском крае. В начале сентября 2021 года воды этих рек окрасились в грязно-жёлтый цвет, и всё это втекало в Енисей. Жители ближайшего к месту золотодобычи посёлка Большой Унгут комментировали СМИ, что до начала работ в Мане и Кувае вода всегда была очень чистой, каменистое дно просматривалось как на ладони.

При геологоразведке месторождения и непосредственной добыче драгметалла по технологии можно снимать грунт в толще не более 5 метров (так по закону «О старательской деятельности»). На деле артельщики снимают пласты куда больше. Это один момент. Второй – образование мелкодисперсной пыли при земляных работах. Эта пыль оседает в реках, дно заиливается, меняется температура воды, её прозрачность и насыщение кислородом. Микроорганизмы выжить в таких условиях не могут. А ценная промысловая рыба семейства лососёвых перестаёт заходить в реку на нерест. При этом данные спутникового мониторинга Всемирного фонда дикой природы (WWF) России свидетельствуют о многокилометровых потоках мутных рек ниже месторождений россыпного золота.

Что касается добычи золота на острове Уруп, то там его добывают методом кучного выщелачивания. Толщу породы взрывают в карьере, а руду свозят в специальные отстойники, где её обрабатывают растворами цианидов. Если произойдет серьезная утечка, то защищать экологам будет некого – никаких тюленей на острове не останется. Но в компании «КУРИЛГЕО», разрабатывающей урупские месторождения, исключают попадание токсичных химикатов в почву и грунтовые воды. И утверждают, что технология безопасна и соответствует всем существующим экологическим стандартам.

Буква закона

Что касается пермского заповедника «Вишерский», то по словам его директора Павла Бахарева, готовится к разработке или уже разрабатывается 5 месторождений в бассейнах рек Велс и Улс. Господин Бахарев уверяет, что все участки не пересекают границ охранной зоны. Тем не менее директор заповедника признал, что «Уралалмаз» уже 10 лет разрабатывает одно из месторождений вблизи периметра. И, якобы, о других объектах золотодобычи речи нет и быть не может.

В последней редакции от 28 апреля 2023 года закона «О недрах» статью 8 дополнили 4-ой частью. В ней сказано: «Пользование недрами осуществляется при условии выполнения мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. Примерный перечень таких мероприятий утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов».

И вновь неприятный осадок. Как на местах будут уточнять установленный властью «Примерный перечень мероприятий» – исходя только из личной выгоды или о природе всё же подумают?

В середине августа этого года Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность добычи золота и соблюдение правил безопасности в этой сфере. Генпрокурор потребовал уделять в ходе проверки особое внимание соблюдению правил безопасности работ и требований в области охраны окружающей среды. К нарушителям, допустившим загрязнение рек, незаконную вырубку леса и захламление участков добычи отходами, будут «приняты исчерпывающие меры». Под таковыми, надо полагать, подразумеваются уголовные дела, лишение лицензий и досрочное прекращение прав на использование недр.



Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”