 

Запуск серийного производства российского ближнемагистрального самолета SJ-100 ожидается не ранее 2024 года

29.08.2023, 17:30, Разное
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Серийное производство ближнемагистрального самолета SJ-100 в РФ начнется после 2023 года. Об этом пояснил генеральный директор Ассоциации гражданской авиации “Аэропорт” Виктор Горбачев.

Начальный этап поставок будет ограниченным, так как нельзя моментально выпустить в полет 100-200 машин. Для полной замены парка потребуется около 700 самолетов. Первоначально компании могут предоставить только две или три машины. Отдать предпочтение SJ-100 могут те, кто уже использует подержанные воздушные суда. Также возможно, что дружественные страны выразят интерес к покупке SJ-100.

Горбачев подчеркнул, что перед началом массового производства SJ-100 необходимо обеспечить подготовку региональных взлетно-посадочных полос, так как не все они способны принимать этот тип самолета.

Недавно опытный образец SJ-100, полностью созданный в РФ центром производства ПАО “Яковлев”, успешно выполнил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Подтверждена работа всех основных систем самолета, его управляемость и стабильность в полете.


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