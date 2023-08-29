 

Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе

29.08.2023, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В новое здание переедут учащиеся с седьмого по 11-й класс. В корпусе оборудовали лабораторно-исследовательский комплекс, большой спортивный зал, робокласс, медиатеку, многофункциональную библиотеку и IT-полигон.

“Школа получилась, действительно, первоклассная, оснащенная всем необходимым. Поздравляю коллектив школы с замечательным объектом”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник пообщался с учителями и родителями школьников. На встрече присутствовала жительница Молжаниновского района Валерия Прудкая. На личном приеме в начале лета она просила мэра посодействовать скорейшему завершению строительства школы и детсада. Собянин поручил сдать объекты в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Мэр пообещал, что дошкольное учреждение откроют в течение месяца. Всего в сентябре в Москве начнут работать более 30 новых зданий школ и детских садов, уточнил градоначальник.

“За парты сядут свыше 1,1 миллиона ребят — абсолютный рекорд в истории города”, – подчеркнул Собянин.

Мэр ранее сообщил, что в пяти округах Москвы за последние полгода построили 17 социальных объектов. До конца текущего года завершится строительство школы в 17-м квартале Некрасовки. Еще одно учебное учреждение появится в 2024 году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / 19FortyFive – «леопарды» для Украины ржавеют — Швейцария не передала Киеву 96 танков и разозлила Запад

29.08 / “Терапия для сердца”: Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте

29.08 / Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве

29.08 / Собянин: Обкатка маршрута МЦД-4 начнется на этой неделе

29.08 / Длительное обучение и сложное техобслуживание — CNN предупреждает, что Украине не стоит рассчитывать на F-16 в ближайшее время

29.08 / Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день

29.08 / Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова

29.08 / “Стала похожа на буддийского монаха”: Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией

29.08 / Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова

29.08 / Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика