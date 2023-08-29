 

“Терапия для сердца”: Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте

29.08.2023, 17:18, Новости дня
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Звезда программы “Время” долгое время казалась публике невозмутимой женщиной, которая способна реагировать на жуткие новости спокойно и без лишних эмоций. Однако в обычной жизни знаменитая брюнетка оказалась вовсе не стойким оловянным солдатиком, а простым человеком с банальными слабостями. Екатерина Андреева испытывает непреодолимую тягу к путешествиям, а еще уязвима перед пушистыми котами. Об этом ведущая сообщила фанатам в телеграм-канале.

Теледива показала кадры с рыжим питомцем, который завоевал ее расположение. С котиком она сделала совместные снимки, а когда животное замурчало, звезда записала процесс на видео.

Кроме того, Екатерина Андреева откровенно написала о пережитом опыте взаимодействия с усатым красавцем. По словам знаменитости, коты обладают магией, поэтому всегда приходится идти у них на поводу.

“Ах, эти ушки и глаза зеленые! Сколько раз я доверяла им, и сколько раз они хитрили… Но, запустив руки в нежную шерстку, я прощала все выходки, все хитрости, выманивание рыбки и мяска, и многое другое…” — поделилась с поклонниками телеведущая. Екатерина Андреева отметила, что манящий взгляд кота сбивает ее с толку.

Очевидно, рыжий зверек нашел подход к яркой женщине и понял, как правильно добиваться от нее желаемого. В качестве благодарности пушистик одаривает ведущую вниманием и специальной кошачьей услугой для снятия стресса. “Тихое урчание как настоящая терапия для сердца и души”, — оценила старания рыжего Екатерина Андреева.


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