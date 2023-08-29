Скандалы: Крючок для Фридмана

Альфа-банк достанется Андрею Костину?

Поток новостей об «Альфа-групп» напоминает артиллерийскую пристрелку. «Снаряды» ложатся всё ближе и ближе к центрам финансовой империи – российскому Альфа-банку и европейской LetterOne. Украинский сегмент банковского бизнеса «Альфы» команда Зеленского уже национализировала. Что будет в России и Европе?

На европейском санкционном фронте первой главной потерей Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва стала созданная ими инвестиционная компания LetterOne. Напомним, что в 2013 году соучредители взяли 15 млрд долларов, вырученные от продажи активов в России, и начали вкладывать их в экономику США и Европы. Акции скупленных компаний и попали под управление этой структуры. Примечательно, что санкции против LetterOne не вводились – просто менеджеры фирмы «отлучили» ставших «токсичными» акционеров от бизнеса. Как к этому относиться? С одной стороны, активы у россиян вроде как «отжали», с другой, наоборот, вывели из-под удара. Второй вариант вероятнее, так как об исках основателей против менеджеров LetterOne не слышно. А значит, у западных политиков остаётся рычаг давления на Фридмана и компанию LetterOne могут отобрать у них окончательно. Однако к этому пока не прибегают. Европа всё ещё рассматривает миллиардеров как рычаг влияния на российские бизнес-элиты?

Игра в кошки-мышки

А тем временем тучи над «альфовцами» сгущаются уже который месяц подряд. Сначала власти Великобритании арестовали счета и недвижимость, завели дела об уклонении от санкций… Правда, выглядело это как игра в кошки-мышки. Подсанкционные миллиардеры продолжали жить в роскошных имениях, а адвокаты выбили им послабления для использования «замороженных» счетов. Всё это длилось больше года, но этим летом санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана ввели США, что, конечно, усложнит им жизнь. Вслед за этим активизировались власти Латвии: в Риге снова – уже в который раз – заговорили о возможности отобрать у Петра Авена гражданство. Это при том, что миллиардер является налоговым резидентом этой страны и называет её своим домом. Видно, что удавку сжимают, но как-то пока очень неспешно.

Даже Украина не сразу ополчилась на «альфовцев». Ещё прошлым летом в Киеве говорили, что родившийся во Львове Михаил Фридман готовится получить гражданство Украины и «приземлить» в стране свои международные бизнесы. Однако этого так и не произошло. Также бизнесмен опроверг будто бы выдвинутое им предложение перевести украинскому Альфа-банку 1 млрд долларов ради снятия с него европейских санкций (деньги предполагалось пустить на восстановление Украины).

Окончательно отношения между Фридманом и киевскими чиновниками охладели этим летом. Украина ввела санкции против связанных с Альфа-банком международных структур – люксембургской ABH Holdings SA и кипрской ABH Ukraine Limited. Также украинский Альфа-банк был переименован и национализирован. Ну то есть как национализирован: Нацбанк Украины купил банк за одну гривну у его акционеров – ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited. Получается, что представители этих компаний всё же поставили подписи на договоре? Всю эту историю потом можно будет рассказывать на разные лады. Стороны явно оставляют свободу для манёвра. Но общая логика событий всё же такова, что на двух стульях усидеть становится всё сложнее.

Крупная мишень

А между тем в России набирает темп передел активов. И Альфа-банк со своей реорганизацией явно мешкает, что делает его уязвимой мишенью. Ещё весной живущие в недружественных странах Михаил Фридман и Пётр Авен объявили, что вый­дут из капитала банка. Но воз и ныне там. Оно и понятно, ведь продавцом в сделке будут выступать европейские холдинговые компании. А российские законы обязывают в таком случае делать 50-процентный дисконт. К тому же вырученные деньги могут быть заморожены европейскими или американскими регуляторами.

Есть ещё нюанс: конфигурацию сделки нужно будет согласовать с ЦБ РФ. И вовсе не факт, что ведомство Эльвиры Набиуллиной одобрит продажу банка старым партнёрам Фридмана и Авена – Кузьмичёву, Хану и Косогову. Потому могут появиться и другие интересанты. Ещё в 2018 году о потенциальной покупке Альфа-банка вслух рассуждал глава ВТБ Андрей Костин. Тогда он говорил, что в течение трёх лет такая сделка невозможна, но срок этот уже прошёл и ситуация сильно изменилась. В конце концов, активы умеют национализировать не только на Украине.

Таким образом, и у Москвы есть рычаг влияния на беглых олигархов. К тому же в России у «Альфы» есть и другие крупные бизнесы. Например, торговый холдинг X5, по-прежнему подконтрольный люксембургскому холдингу. Потому миллиардеры оказались сразу на двух крючках. Вопрос только в том, чего от них ждут те, в чьих руках находится леска. Проявят ли себя политические мотивы, или история превратится в банальный передел финансовых потоков.



Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”