 

Украинская теннисистка пожелала уроженке Москвы Рыбакиной выиграть US Open

29.08.2023, 15:00, Разное
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Украинская спортсменка Марта Костюк, во время рукопожатия у сетки после первого раунда на US Open, пожелала представительнице Казахстана, родом из Москвы, Елене Рыбакиной выиграть турнир. Матч прошел в понедельник, 28 августа, и завершился победой Рыбакиной со счетом 6:2, 6:1, его общая продолжительность составила 1 час и 27 минут.

Елена Рыбакина, до 2018 года игравшая за сборную России, продолжает свои успешные выступления в мировом теннисе. В качестве представительницы Казахстана она покорила Уимблдон-2022, став обладательницей одного из титулов “Большого шлема”. Важно отметить, что Рыбакина выступает на турнире под четвертым номером, что свидетельствует о её высоком рейтинге в мировом теннисе.


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