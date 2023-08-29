Украинская теннисистка пожелала уроженке Москвы Рыбакиной выиграть US Open

Украинская спортсменка Марта Костюк, во время рукопожатия у сетки после первого раунда на US Open, пожелала представительнице Казахстана, родом из Москвы, Елене Рыбакиной выиграть турнир. Матч прошел в понедельник, 28 августа, и завершился победой Рыбакиной со счетом 6:2, 6:1, его общая продолжительность составила 1 час и 27 минут.

Елена Рыбакина, до 2018 года игравшая за сборную России, продолжает свои успешные выступления в мировом теннисе. В качестве представительницы Казахстана она покорила Уимблдон-2022, став обладательницей одного из титулов “Большого шлема”. Важно отметить, что Рыбакина выступает на турнире под четвертым номером, что свидетельствует о её высоком рейтинге в мировом теннисе.