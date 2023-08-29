Белый дом страхует бизнес от их завышения контролерами ради плановых проверок

Белый Дом представил инновационную инициативу для бизнеса в рамках реформы контроля и надзора. Новая опция позволит компаниям и физическим лицам онлайн оспорить присвоение высоких степеней риска, определенных предприятиям при назначении риск-ориентированных плановых проверок.

Сегодня довольно актуален вопрос о спорных оценках риска, которые могут повлечь за собой необоснованную нагрузку для бизнеса. Эта проблема особенно видна при назначении плановых проверок, зависящих от категорий риска. Ситуация осложнилась после частичного снятия моратория на контрольно-надзорные мероприятия, когда возобновление проверок стало актуальным. Однако его наличие замедлило использование риск-ориентированного подхода, и категории риска долгое время оставались без практического применения.

В 2023 году ситуация обострилась: мораторий был частично снят, и началась волна плановых проверок для высших категорий риска. Они составляют менее 15% от общего числа компаний. Эксперты отмечают, что споры о категориях риска встречаются довольно часто, но оспаривание решения контролирующих органов в практике является нетривиальной задачей.

Впервые в истории бизнеса появилась возможность оспорить присвоенную категорию риска. Ее определение в настоящее время происходит на основе специальной формулы, и если бизнес не согласен с оценкой, он может подать заявление в контрольно-надзорный орган. Право на досудебное обжалование поддерживает законодательство. Вследствие этого предприниматели могут оспорить назначение проверок из-за некорректной категории и оценки риска. Важно отметить, что в некоторых случаях может потребоваться обращение к ресурсам правительства для более глубокого рассмотрения.