 

Наиболее пострадавшие от пожаров лесные массивы засадят цифровыми деревьями

29.08.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рослесхоз совместно с фондом «Сколково» разработал эффективный метод восстановления лесного хозяйства страны. В ведомстве представили федеральный проект «Цифровой лес» – технологию виртуальной реальности, позволяющую заполнить вырубленные или уничтоженные огнём участки деревьями. 

Технология позволяет восстановить дерево любого возраста и любой породы, используя компьютер.

«Мжно производить высадку леса на любых территориях, в том числе в городах», – рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Для того, чтобы полюбоваться видами виртуального леса, достаточно надеть очки виртуальной реальности. В будущем в рамках программы создадут шлем, позволяющий ощутить хвойные запахи. 

В Рослесхозе заверили, что, несмотря на эффективность нового метода, продолжат и традиционную высадку деревьев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Мнение: Украинские корни

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Франция готова поддержать интервенцию в Нигер

29.08 / Скандалы: Монетный уклад

29.08 / Деловая «двадцатка» обсудила, как сохранить глобальную торговлю

29.08 / Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось

29.08 / В Казани силовики накрыли сборище любителей йоги

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Эрдоган приедет в Россию

29.08 / iPhone 14 Pro Max стал лидером среди смартфонов 2023 года

29.08 / В мобильной версии Skype обнаружили серьезную уязвимость

29.08 / Почти полностью российский SJ-100 прошел испытания в Комсомольске-на-Амуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика