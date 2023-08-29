Наиболее пострадавшие от пожаров лесные массивы засадят цифровыми деревьями
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Рослесхоз совместно с фондом «Сколково» разработал эффективный метод восстановления лесного хозяйства страны. В ведомстве представили федеральный проект «Цифровой лес» – технологию виртуальной реальности, позволяющую заполнить вырубленные или уничтоженные огнём участки деревьями.
Технология позволяет восстановить дерево любого возраста и любой породы, используя компьютер.
«Мжно производить высадку леса на любых территориях, в том числе в городах», – рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.
Для того, чтобы полюбоваться видами виртуального леса, достаточно надеть очки виртуальной реальности. В будущем в рамках программы создадут шлем, позволяющий ощутить хвойные запахи.
В Рослесхозе заверили, что, несмотря на эффективность нового метода, продолжат и традиционную высадку деревьев.
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