 

Мнение: Украинские корни

29.08.2023, 12:55, Разное
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Черногория не выдала полковника-дезертира из ФСБ.

Черногория официально отказала России в экстрадиции бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Это стало известно 29 августа в ходе судебного заседания в 235-м гарнизонном военном суде, где заочно рассматривается уголовное дело в отношении бывшего сотрудника инспекторского управления кадровой службы ФСБ, которому грозит до 7 лет колонии по ст. 338 УК (дезертирство).

Сенин исчез еще в феврале 2017 года, опасаясь ареста в рамках расследования уголовного дела в отношении своего друга, родственника и земляка из Ростова-на-Дону полковника МВД Дмитрия Захарченко. Того самого, которому вменяли несколько кубометров денег, обнаруженных в связанных с ним квартирах (порядка 8 миллиардов в рублевом эквиваленте).

Сенин выехал из Москвы 22 февраля 2017 года. На автомобиле. Один. За рулем. 23 февраля с паспортом на имя Тимура Кудасова он пересек российско-грузинскую границу на погранпереходе Верхний Ларс.

Интересно, что после исчезновения Сенина в ФСБ еще три года то ли не знали, то ли делали вид, что не знают, что их коллега покинул Россию. Была даже версия, что Сенина уже нет в живых.

Или что полковник-дезертир скрывается где-то в российской глубинке. Ведь из погранслужбы приходили справки, что ни в аэропортах, ни на наземных погранпереходах Дмитрий Анатольевич Сенин не зафиксирован пересекающим границу. Ни в 2017 году, ни в 2018-м, ни в 2019-м. И лишь в декабре 2020 года оперативники управления собственной безопасности ФСБ установили, что у Сенина был загранпаспорт на чужое имя.

Протянув еще полгода, 28 июня 2021 года Дмитрия Сенина объявили в международный розыск. 4 сентября 2022 года он был задержан в Черногории. Генеральная прокуратура обратилась с запросом об экстрадиции фигуранта уголовного дела о дезертирстве. Но Черногория в выдаче отказала, поскольку бывшему полковнику ФСБ предоставлено политическое убежище в связи с тем, что в России экс-офицера ФСБ преследуют по политическим мотивам: у него якобы обнаружились украинские корни и он осуждает проведение спецоперации России в Украине.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Сенина будет продолжено в заочном режиме. На ближайших заседаниях планируется допросить бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

«Новая газета»   
 29 августа 2023 года

Источник: Ирек Муртазин


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