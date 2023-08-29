Скандалы: Монетный уклад

Майнинг предложили признать отраслью промышленности

Майнинг предлагают признать отраслью промышленности и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). С этой инициативой крупнейший игрок рынка BitRiver обратился в Минпромторг (документ есть у «Известий»). В случае ее принятия требования к промышленникам будут действовать и для добытчиков криптовалют. Идею поддержали в комитете Госдумы по финрынку. Там отметили: новшество войдет в законопроект о регулировании сферы, который планируется принять в 2023 году. Присвоение ОКВЭД майнингу возможно после принятия нормативной базы, заявили в Минэке.

В поисках кода

Добычу криптовалют следует признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. С таким предложением крупнейший игрок рынка РФ оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову. ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависит в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов, возможность получения льгот от государства.

Например, такую деятельность можно включить в раздел классификатора «Обрабатывающие производства», добавив туда дополнительную группировку, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Наделение майнеров кодом деятельности позволит корректно регулировать отрасль, подчеркивается в документе. Государственные решения, актуальные для промышленности, начнут действовать и для добычи криптовалют. Это поможет развитию майнинга — как энергоемкая отрасль она будет учитываться в планах по развитию электроэнергетики, отметил Олег Огиенко.

Он добавил: инициатива также позволит правильно установить налогообложение в этой сфере. В промышленности налоги взимаются при реализации товара, значит, и при добыче крипты они должны будут уплачиваться при продаже цифровой валюты. Кроме того, если майнинг станет восприниматься как отрасль промышленности, в дальнейшем на него могут распространить некоторые преференции, характерные для предприятий производственной сферы.

Предложение поддержал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Инициатива уже направлена на согласование в правительство, сообщил «Известиям» депутат. По его словам, отторжения идеи не было. В документе прописано присвоение промышленного кода ОКВЭД для майнинга и другие вопросы регулирования. Это поможет корректно установить налогообложение в сфере добычи криптовалют, считает Анатолий Аксаков. Также можно будет вводить ограничения в регионах РФ с энергодефицитом.

Указание кода войдет в предложенный законопроект о майнинге, который также регулирует налогообложение этой сферы, отметил депутат. По его словам, документ могут принять уже в осеннюю сессию, тогда он заработает со следующего года. Многие предприятия в сфере добычи криптовалют готовы работать в рамках закона и платить налоги, поэтому этот процесс нужно как можно быстрее ввести в правовое поле, подчеркнул Анатолий Аксаков.

Присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при наличии регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности, отметили в пресс-службе Минэкономразвития. Там добавили: эти законопроекты прорабатываются в Минфине и Минэнерго. При наличии утвержденной нормативной базы Минэк обеспечит сопровождение проекта изменения классификатора ОКВЭД, сообщили в ведомстве.

Известия» направили запрос в названные министерства. В ЦБ сообщили лишь, что участвуют в обсуждении подходов к регулированию майнинга.

Под знаком майнинга

Добычу криптовалют нужно признать экономической деятельностью уже сейчас, поскольку доля майнинга (10,8–14,1 млрд кВт·ч за 2022 год) превышает 1% общего потребления электроэнергии в России — это соответствует промышленным масштабам, указано в письме к главе Минпромторга. Кроме того, к концу первого полугодия 2023-го Россия сравнялась с США по темпам роста отрасли, оценили в BitRiver. Также проектирование, строительство и эксплуатация дата-центров для майнинга — это технологически сложный и трудоемкий процесс, который сопоставим с традиционными объектами промышленности.

Кроме того, этой сфере характерна общность процесса добычи криптовалют, однородность сырья и единство назначения получаемой продукции, то есть цифровые активы используются как средство для инвестиций и внешнеторговых расчетов, подчеркивается в документе.

В нем также отмечается: ранее на заседании «Единой России» по развитию блокчейн-технологий замглавы Минпромторга Василий Шпак согласился, что майнинг имеет признаки промышленной деятельности.

Установление кода ОКВЭД будет означать, что власти признали наличие рынка майнинга и установили контроль за ним, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, это положительный шаг для тех, кто стремится работать «вбелую» и строить прозрачный бизнес.

Классификатор ОКВЭД — полезный инструмент из традиционной экономики, он поможет регулированию крупных промышленных майнеров в реальном мире, согласен директор по стратегическому развитию «КоинКит» Станислав Рождественский. Однако, по его словам, также требуется дополнительно регулировать вопросы лицензирования, налогообложения и стоимость электроэнергии.

Например, если порядок выплат в бюджет будет прописан нечетко, то появится возможность фиктивно продавать монеты по низкой цене ради снижения налоговой нагрузки, а фактическую реализацию проводить по высокой стоимости. Отследить, какой биткоин и в какое время был обменян внутри биржи — задача трудновыполнимая, потому что монеты майнеров будут смешаны с другими. Однако момент, когда цифровая валюта была добыта, зафиксирован в блокчейне и может быть точно определен, считает Станислав Рождественский. По его мнению, необходима цельная концепция развития майнинга в России, в которой найдется место каждому сегменту этой отрасли.

Мария Колобова

Оригинал материала: “Известия”