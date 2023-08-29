Деловая «двадцатка» обсудила, как сохранить глобальную торговлю

В Дели завершилось заседание «двадцатки» (B20), предшествующее саммиту G20, на котором международные бизнес-лидеры формулируют предложения по развитию мировой экономики. Ключевой акцент в этот раз был сделан на обеспечении стабильности глобальных цепочек поставок.

По итогам форума представители международного бизнеса предложили стратегии обеспечения устойчивости глобальных цепочек поставок. Они основаны на внедрении антикризисных мер, гарантированной доступности к критически важным товарам и развитии региональной интеграции.

Участие российских компаний в B20 координирует Российский союз промышленников и предпринимателей. Заседание собрало представителей около 30 отечественных компаний. В ходе форума было обнародовано коммюнике с рекомендациями для G20, охватывающими финансирование развития, цифровую трансформацию, будущее занятости, климатическую политику и принципы корпоративной социальной ответственности.

Важным нововведением в этом году стали рекомендации по экономической интеграции Африки. Это обусловлено прогнозами роста населения континента с 1,3 миллиарда до 2,5 миллиарда к 2030 году, что приведет к увеличению потребительской активности и рынка труда. Индия также поддерживает идею включения Африканского союза в состав G20.

Одной из главных тем обсуждения были индустриализация и интеграция африканских стран в мировую торговлю.

Среди приоритетов российских компаний выделился трек по созданию устойчивых цепочек поставок. Обсуждались не только меры для противостояния новым кризисам, но и снижение барьеров в мировой торговле.

Данные Всемирной торговой организации показывают, что в 2021 году около 10,4% мировой торговли оказались под ограничениями. Фактором, способствующим этому, стало расширение санкций. Поэтому в коммюнике представлены рекомендации и по развитию цифровой инфраструктуры и торговли услугами.