 

Деловая «двадцатка» обсудила, как сохранить глобальную торговлю

29.08.2023, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Дели завершилось заседание «двадцатки» (B20), предшествующее саммиту G20, на котором международные бизнес-лидеры формулируют предложения по развитию мировой экономики. Ключевой акцент в этот раз был сделан на обеспечении стабильности глобальных цепочек поставок.

По итогам форума представители международного бизнеса предложили стратегии обеспечения устойчивости глобальных цепочек поставок. Они основаны на внедрении антикризисных мер, гарантированной доступности к критически важным товарам и развитии региональной интеграции.

Участие российских компаний в B20 координирует Российский союз промышленников и предпринимателей. Заседание собрало представителей около 30 отечественных компаний. В ходе форума было обнародовано коммюнике с рекомендациями для G20, охватывающими финансирование развития, цифровую трансформацию, будущее занятости, климатическую политику и принципы корпоративной социальной ответственности.

Важным нововведением в этом году стали рекомендации по экономической интеграции Африки. Это обусловлено прогнозами роста населения континента с 1,3 миллиарда до 2,5 миллиарда к 2030 году, что приведет к увеличению потребительской активности и рынка труда. Индия также поддерживает идею включения Африканского союза в состав G20.

Одной из главных тем обсуждения были индустриализация и интеграция африканских стран в мировую торговлю.

Среди приоритетов российских компаний выделился трек по созданию устойчивых цепочек поставок. Обсуждались не только меры для противостояния новым кризисам, но и снижение барьеров в мировой торговле.

Данные Всемирной торговой организации показывают, что в 2021 году около 10,4% мировой торговли оказались под ограничениями. Фактором, способствующим этому, стало расширение санкций. Поэтому в коммюнике представлены рекомендации и по развитию цифровой инфраструктуры и торговли услугами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Мнение: Украинские корни

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Франция готова поддержать интервенцию в Нигер

29.08 / Скандалы: Монетный уклад

29.08 / Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось

29.08 / В Казани силовики накрыли сборище любителей йоги

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Эрдоган приедет в Россию

29.08 / iPhone 14 Pro Max стал лидером среди смартфонов 2023 года

29.08 / В мобильной версии Skype обнаружили серьезную уязвимость

29.08 / Почти полностью российский SJ-100 прошел испытания в Комсомольске-на-Амуре

29.08 / “Мнение наркоманок не интересует” – сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика