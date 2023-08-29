 

Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось

29.08.2023, 12:12, Новости дня
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Уже больше года Максим Галкин* не живет в России. Можно сказать, что эти месяцы стали для юмориста переломными. Как известно, теперь он не выступает и не работает в родной стране. Более того, комик лишился огромной части фанатов, которые, казалось, всегда будут за него горой. Немудрено, что после всего случившегося у Галкина* начались проблемы с работой, хотя он всеми силами старается держаться на плаву.

Супруг Аллы Пугачевой не скрывает, что теперь зарабатывает на жизнь за границей и активно гастролирует. Однако нельзя сказать, что дела комика идут так же хорошо, как раньше. Как стало известно недавно, зрителей на его концертах стало намного меньше. Сообщалось, якобы юморист больше не собирает аншлаги, а залы во время его выступлений остаются полупустыми.

Как бы там ни было, иноагент Максим Галкин* не опускает руки и продолжает гастролировать. Ближайшие месяцы, в том числе сентябрь, у артиста уже распланированы. Однако, как оказалось, не все идет так, как было задумано. Накануне стало известно, что один из его концертов неожиданно был отменен.

15 сентября супруг Пугачевой должен был показать новую программу на площадке Alexela в Таллине. Но выступление артиста в Эстонии сорвалось по неизвестной причине. Организаторы концерта сообщили об отмене и предложили тем, кто приобрел билеты, посетить выступление
фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Но у тех, кто все же захочет вернуть деньги, такая возможность будет.

Информацию о том, что концерта не будет, Галкин* пока не комментирует. Судя по всему, у юмориста сейчас есть дела поважнее. Возможно, он готовится к другим предстоящим выступлениям, а может, разбирается в своей личной жизни. Как писали “Дни.ру” ранее, парапсихолог считает, что с браком Примадонны и Галкина* не все в порядке.

*внесен Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.


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