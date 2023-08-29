В Казани силовики накрыли сборище любителей йоги

В Казани в бизнес-центре на улице Розалии Землячки удалось выявить и ликвидировать сборище любителей йоги.

Для своих тёмных дел злоумышленники арендовали просторный, светлый зал на втором этаже. Хуже того, они беспрепятственно пользовались раздевалкой и душевой соседнего спортзала наравне с законопослушными гражданами.

Поклонники иностранного культа были взяты на горячем – при них обнаружили коврики для йоги, спортивную одежду и соответствующую литературу, в том числе одну книгу на иностранном языке (её уже отправили на экспертизу). Всего задержаны 26 преступников, из них 22 уже признали свою вину.

Как оказалось, посещать этот кагал не брезговал в том числе и один из чиновников городской администрации. Его планируют этапировать в Москву, а пока в мэрии пообещали подготовить приказ о его увольнении, датируемый июлем.

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