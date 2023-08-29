 

“На Пашку похож”: жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео

29.08.2023, 9:40, Разное
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Последние несколько лет выдались для Павла Прилучного особенно богатыми на перемены в личной жизни. В 2020-м актер развелся с Агатой Муцениеце, подарившей ему двоих детей, после девяти лет брака. Затем поклонники обсуждали его сближение со звездой сериала “Папины дочки” Мирославой Карпович. А 2022-м артист решился создать семью с новой возлюбленной Зепюр Брутян.

В этот союз мало кто верил, но на днях супруги уже отметили свою первую годовщину. К тому же, не так давно в их семье случилось пополнение. В конце апреля жена подарила актеру сына, которого назвали Микаэлем. Кажется, только вчера поклонники осыпали новоиспеченных родителей поздравлениями, а уже вчера, 28 августа, их крохе исполнилось четыре месяца.

Своего наследника Павел и Зепюр тщательно оберегают от любопытных глаз. Однако в честь важной даты счастлива мама решила сделать исключение и показала четырехмесячного сына на нежном видео. Трогательный ролик появился в социальных сетях супруги Прилучного. На кадрах Брутян держит малыша на руках и прижимает его к себе.

“Спасибо, что выбрал нас, огромное счастье быть твоими родителями”, – написала актриса.

Лицо малыша попало на видео лишь мельком и в профиль, но особенно внимательные смогли разглядеть его черты. Некоторые заметили, что несмотря на возраст, малютка уже становится похож на одного их родителей.

“Уже видно на Пашку похож”, – высказался в комментариях один из пользователей.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Прилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события.


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