 

Петербуржцев обязали носить в метро сменную обувь

29.08.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Петербургского метрополитена Евгений Козин подписал приказ о внесении изменений в правила пользования подземной железной дорогой Северной столицы.

С 1 сентября 2023 года петербуржцам и гостям города запрещено находиться в метро в уличной обуви.

– Ежедневно мы выметаем тонны грязи, которую заносят в метрополитен нечистоплотные пассажиры. Люди дышат этой пылью, что сказывается на их здоровье. Теперь же эта проблема решена и невская подземка станет самой чистой на Земле, – рассказал журналистам Козин

В ближайшее время перед всеми станциями петербургского метро будут оборудованы бесплатные раздевалки, в которых пассажиры смогут переодеться. Если у гражданина нет сменной обуви, он сможет приобрести бахилы в кассах метрополитена.

Выявлять нарушителей в уличной обуви будут специальные бригады контролёров, а также с помощь камер видеонаблюдения. Таких пассажиров планируется привлекать к административной ответственности – уже через три дня за отсутствие сменной обуви или бахил придётся заплатить 1 тысячу рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Почти полностью российский SJ-100 прошел испытания в Комсомольске-на-Амуре

29.08 / “Мнение наркоманок не интересует” – сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой

29.08 / “На Пашку похож”: жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео

29.08 / Из-за «проклятия 35» в КНР резко вырос уровень безработицы

29.08 / Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео

29.08 / “28 предложений – не предел”: почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин

29.08 / Из мозга австралийки извлекли живого 8-сантиметрового червя, который паразитирует лишь на змеях

29.08 / В ООН призвали Кремль отменить закон о дискредитации армии

29.08 / День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября

29.08 / Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика