Петербуржцев обязали носить в метро сменную обувь

Глава Петербургского метрополитена Евгений Козин подписал приказ о внесении изменений в правила пользования подземной железной дорогой Северной столицы.

С 1 сентября 2023 года петербуржцам и гостям города запрещено находиться в метро в уличной обуви.

– Ежедневно мы выметаем тонны грязи, которую заносят в метрополитен нечистоплотные пассажиры. Люди дышат этой пылью, что сказывается на их здоровье. Теперь же эта проблема решена и невская подземка станет самой чистой на Земле, – рассказал журналистам Козин

В ближайшее время перед всеми станциями петербургского метро будут оборудованы бесплатные раздевалки, в которых пассажиры смогут переодеться. Если у гражданина нет сменной обуви, он сможет приобрести бахилы в кассах метрополитена.

Выявлять нарушителей в уличной обуви будут специальные бригады контролёров, а также с помощь камер видеонаблюдения. Таких пассажиров планируется привлекать к административной ответственности – уже через три дня за отсутствие сменной обуви или бахил придётся заплатить 1 тысячу рублей.

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