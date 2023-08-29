 

Из-за «проклятия 35» в КНР резко вырос уровень безработицы

29.08.2023, 8:40, Разное
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По данным CNN, в Китае столкнулись с увеличением уровня безработицы из-за явления, получившего название «проклятие 35». Данная ситуация вызвала серьезное беспокойство и негативные последствия для многих китайцев, лишившихся работы на продолжительное время. Тем не менее, наличие ряда факторов может объяснить, почему работодатели предпочитают молодых кандидатов.

Главной причиной становится желание компаний идти в ногу с инновациями и разрабатывать новые технологии. Молодые сотрудники считаются более гибкими и способными к адаптации, что облегчает для них освоение новых задач и технологий. Возрастные представители, в свою очередь, обладают энергией и мотивацией для достижения целей.

Кроме того, молодые сотрудники считаются более склонными к обучению и карьерному росту. Это привлекает внимание работодателей, которые стремятся найти перспективных кадров для продвижения внутри компании.

Однако опыт и устоявшийся характер сотрудников старшего возраста также ценны. Работники старше 35 лет обычно обладают глубокими знаниями и опытом, что приносит пользу компании. Их ответственность, надежность и понимание бизнес-процессов ценятся.

Старшие сотрудники могут также быть ценными в роли наставников и руководителей. Их опыт и мудрость помогают молодежи развиваться и достигать лучших результатов.

Таким образом, важно находить баланс в выборе персонала, учитывая как потенциал молодых кадров, так и ценность опыта более возрастных работников. Создание благоприятной рабочей среды для развития всех сотрудников, независимо от возраста, становится важным заданием.


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