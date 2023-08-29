 

В ООН призвали Кремль отменить закон о дискредитации армии

29.08.2023, 7:11, Разное
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Независимые эксперты ООН по правам человека выразили серьезную обеспокоенность в связи с недавним решением Конституционного суда России отклонить жалобы на неконституционность законодательных положений, предусматривающих уголовную ответственность за «публичные действия, направленные на дискредитацию» российских Вооруженных сил. Ранее эксперты уже обращались к властям России и выражали тревогу по поводу принятия и реализации законов о дискредитации армии.

Война в Украине«Решение об отказе в конституционной защите права на свободу выражения мнений – это новая точка падения в процессе подавления свободы слова и свободного распространения информации, – говорится в заявлении экспертов. – Толкование Конституционного суда и отклонение жалоб, оспаривающих эти законодательные положения, заставит замолчать всех, кто выражает критическое отношение к так называемой специальной военной операции России в Украине».

Эксперты напомнили, что этот закон был принят вскоре после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. С начала войны российские власти арестовали около 20 тысяч человек за протесты против войны в Украине и семь тысяч – за действия, якобы дискредитирующие Вооруженные силы.

«Этот закон не имеет другой цели, кроме запрета на любые критические высказывания в отношении войны в Украине, – заявили эксперты. – Это еще один шаг на пути к ограничению свободы слова и свободы СМИ, а также к дальнейшему сужению гражданского пространства в Российской Федерации».

Конституционный суд РФ отклонил жалобы на неконституционность закона о дискредитации Вооруженных сил по 24 делам. В своих решениях суд исходил из того, что использование Вооруженных сил и осуществление полномочий государственными органами является прерогативой государства. Суд также сослался на «долг гражданина по защите Отечества» и на такие расплывчатые принципы, как «доверие между обществом и государством», «защита достоинства граждан», «уважение к защитникам Отечества», «политическая и социальная солидарность».

«Мы серьезно обеспокоены последствиями этого решения для многих судебных дел, возбужденных против отдельных лиц за критические высказывания или участие в демонстрациях против войны в Украине», – заявили эксперты, напомнив, что десятки активистов, журналистов и правозащитников ожидает суровое наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

«Мы с уважением призываем Конституционный суд изменить курс и выступить гарантом свободы слова в России, а также призываем российские власти отменить это законодательство», – заявили эксперты.

Заявление подписали: Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации Мариана Кацарова, Специальный докладчик по вопросу о свободе мирных собраний и объединений Клеман Ньялецосси Вуле и Специальный докладчик по вопросу о правозащитниках Мэри Лоулор.

Совет по правам человека назначает независимых экспертов ООН для рассмотрения ситуаций в конкретных странах или глобальных тематических проблем. Такие эксперты не являются сотрудниками ООН и не зависят от какого-либо правительства или организации. Они работают в личном качестве и не получают от ООН зарплату за свой труд.


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