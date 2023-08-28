 

Мнение: Не надо умничать!

28.08.2023, 23:55, Разное
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Какие-то прям очень показательные “исправления” делают в сдаче ЕГЭ на будущий год! Заботятся о подрастающем поколении со страшной силой – аж волосы дыбом встают.

По литературе: исключили всех авторов первой половины 19 века – то есть Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова. “Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок!” – теперь уже школьники знать не будут. Как и “редкая птица долетит до середины Днепра” (будущих солдат не надо заранее расстраивать), и “О Русь, куда несешься ты? Дай ответ!”… Мы все знаем, куда именно несется Русь, поэтому не надо лишний раз бередить раны.

Вместо замшелых классиков (включая Пушкина!) добавят “стихи и прозу о ВОВ”. Смысл понятен: надо побольше “про войну”, стране нужно пушечное мясо, не до пушкинских сантиментов и крамолы в духе “В свой жестокий век прославил я свободу…” Какую еще свободу??

А из ЕГЭ по обществознанию исключили темы «Демократия», «Гражданское общество», «Международное право» и «Воинская обязанность». Тут уже всё настолько прозрачно, что даже глаз радуется. То есть – дико, но как завершенно! Воистину – те четыре темы, которые нынешней РФ прямо противопоказаны. Еще не хватало их в школе учить! Да за них скоро сажать будут.

Ну а в ЕГЭ по истории добавили СВО. Надо будет “правильно” объяснять, нахрена это всё затеяли и какой тут смысл. Не справился – кол.

В дивной стране живем.

Источник: Размышления вольного социолога


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