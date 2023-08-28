Факторы риска развития деменции

Деменция – одно из самых страшных заболеваний, которое может лишить человека его интеллектуальных способностей и привести к полной зависимости от окружающих. Ученые из США провели исследование и выявили 11 факторов риска развития этого недуга.

Среди них оказались такие популярные привычки, как курение и алкогольное потребление, а также факторы, связанные с питанием и образом жизни. Но наиболее интересным результатом исследования стало то, что ученые обнаружили возможность предотвращения или замедления развития деменции путем изменения этих факторов риска. Это означает, что каждый из нас имеет возможность влиять на свое будущее здоровье и сохранить ясность ума на протяжении всей жизни. Давайте подробнее рассмотрим эти факторы и узнаем, какие шаги можно предпринять для защиты своего мозга от деменции.