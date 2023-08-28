Два условия для трансплантации мужской матки

Пересадка матки мужчине – это одна из самых необычных и инновационных процедур в современной медицине. И хотя на первый взгляд может показаться, что такая операция противоречит естественным законам природы, врач Варданян уверен, что она возможна при соблюдении двух важных условий.

Первое условие – достаточно высокий уровень гормонов женского пола у мужчины, который обеспечит нормальное функционирование пересаженной матки. Второе условие – наличие здоровой и готовой к пересадке матки. И хотя эта процедура все еще находится на стадии исследований, она дает надежду на реализацию мечты о родительстве для многих пар, которым ранее это казалось невозможным.