 

Два условия для трансплантации мужской матки

28.08.2023, 23:35, Разное
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Пересадка матки мужчине – это одна из самых необычных и инновационных процедур в современной медицине. И хотя на первый взгляд может показаться, что такая операция противоречит естественным законам природы, врач Варданян уверен, что она возможна при соблюдении двух важных условий.

Первое условие – достаточно высокий уровень гормонов женского пола у мужчины, который обеспечит нормальное функционирование пересаженной матки. Второе условие – наличие здоровой и готовой к пересадке матки. И хотя эта процедура все еще находится на стадии исследований, она дает надежду на реализацию мечты о родительстве для многих пар, которым ранее это казалось невозможным.


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