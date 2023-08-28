Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники?

По слухам, актриса мечтала передать все, что имеет, в собственность какого-нибудь музея, но завещания написать не успела. Адвокат Сергей Жорин рассказал Пятому каналу, могут ли поклонники претендовать на наследие артистки. По его словам, история наследства бездетной Ирины Мирошниченко вполне обычная, ведь люди при жизни не думают, кто и как будет потом распоряжаться их вещами.

Как отметил адвокат, актриса, скорее всего, была бы рада, если бы наследство досталось поклонникам, которые бы сделали в ее квартире дом-музей, однако закон, увы, не на их стороне. Юридически фанаты не могут претендовать на вещи звезды, они достанутся, скорее всего, родственникам.

Причем в этом вопросе совершенно неважно, была ли у Ирины Мирошниченко какая-либо связь с родными по крови людьми. Адвокат отметил, что обычно именно родня становится преградой для выхода памятных материалов в честь звезд, покинувших этот мир. Часто они просят баснословные суммы за право использования материалов покойного, и продакшн просто отказывается от идеи.

“Армия поклонников и их слово ровным счетом ничего не значат ни для суда, ни для нотариуса. Они не смогут не только вступить в наследство, но и не могут быть стороной в судебном процессе в случае спора”, – говорит Сергей Жорин.