Мнение: Об источнике силы русских… Такие порвут всех «бандер»?

Ехал намедни в столичном общественном транспорте. Что могу сказать — на втором году спецоперации разговоров о ней стало больше на публике. Если раньше многие старались делать вид, что «ничего не происходит», теперь тема пошла в народ…

Напротив сидел обычный работяга средних лет из числа тех, что пьют без закуски, а дерутся без повода. На крупном кулаке — характерная свежая ссадина. Одной рукой он держал бутылку с минералкой, из которой время от времени жадно прихлёбывал, другой прижимал к уху мобилу. И обсуждал с кем-то, похоже, что с боссом, «насущное».

Чуток потрындев за политику и за жизнь, где всё пучком, но чего-то не хватает, он перешёл к самому главному. Стал договариваться о выходе в воскресенье вне графика. Без обиняков запросил «пятерик» за смену. Похоже, на том конце трубы ему о чём-то напомнили, ибо он взорвался (обильный мат в разговоре опускаю):

— Да знаю я обычную ставку! Но мне нужно именно пять! И ты мне их дашь. Что за «нет»? Ты думаешь, я себе работу не найду? Да ну нах! Тут к нам Валька приехал на побывку. Да, оттуда. Зовёт с собой. Да, на эс-вэ-о. Там платят, как мужикам, а не копейки, как ты. 204 в месяц — стабильно. Плюс премиальные. Не дашь «пятерик», уйду туда нах…

Видимо, дальше пошли попытки уговорить «не дурить»:

— Как зачем? Да «бандеры» уже достали. И 204 тыщщи — не хрен собачий. Ты мне всё равно столько не платишь.

И на решающий аргумент оппонента, о котором догадаться не трудно, последовал не менее боевитый ответ:

— Ну и пох! Уж лучше там, чем тут от водки сдохнуть или с тоски помереть.

Пауза…

— Ну что, даёшь «пятерик»? Тогда я выйду в воскресенье. А нет, так на Яблочкова поеду с Валькой.

Похоже, аргумент сработал. Мужчина быстро свернул разговор, подтвердив свежие договорённости и стал названивать другому абоненту.

— Алё, Катюх! Привет. Слышь, я в воскресенье не приеду. Да на работу надо. Ну вот так. Да ничё, ещё заеду.

И вот этот сплав — почувствовать себя «мужиком», заработать приличные даже для Москвы деньги плюс покончить с давно надоевшей тусклой жизнью, похожей на «День сурка», видимо, и составляет ядро мотивации тех, кто каждый день отправляются туда. Таких, похоже, много, даже в сытой столице.

А в глубинке?

И таких ведь не запугать, а главное — не победить, да?

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