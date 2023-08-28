 

Замсекретаря СБ РФ Шевцов: США усилили работу биопрограмм в странах СНГ после Украины

28.08.2023, 20:25, Разное
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что после закрытия американскими исследователями лабораторий на Украине, США начали увеличивать масштаб своих биологических программ в странах СНГ.

Шевцов подчеркнул, что американская активность в регионе значительно возросли в результате приостановки проектов на Украине. По его словам, США продолжают разрабатывать биологическое оружие, нацеленное на конкретные этнические группы, и собирают коллекции ДНК с этой целью.

Кроме того, Соединенные Штаты стремятся перенести свои биологические программы в другие страны, чтобы надзирать за ходом биологических исследований и получать доступ к их результатам.

Шевцов подчеркнул, что Москва постоянно следит за развитием ситуации и указывает на потенциальную опасность данных американских проектов. Это заставляет США действовать в более скрытой манере. Сотрудники Пентагона вынуждены использовать разнообразные маскировочные методы, включая применение “гражданских” научно-исследовательских институтов, чтобы скрыть истинную направленность своих проектов.

В июле Министерство обороны РФ раскрыло имена лиц, связанных с биологическими программами на Украине. Среди них значились исследователи Борис Гринев из Национальной академии наук Украины и Максим Стриха, бывший заместитель министра образования и науки Украины.


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