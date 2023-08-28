Мнение: Лидерство России по цифровизации, лучший российский город и точка невозврата на пути к богатству

1. На Западе долгое время кичились перед Россией более эффективными государственными институтами и высокими темпами внедрения технологий. Объективно более низкий уровень жизни в России объясняли именно этим, хотя главная причина разрыва была в другом: в базовых слабостях социалистической экономики, которая тормозила развитие нашей страны на протяжении 75 лет.

Теперь столы повернулись: Россия стала образцом для подражания и предметом зависти для западных обывателей (кроме тех, кто ещё верит в пропаганду западных СМИ). Наша страна является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий в госуправлении, финансовой сфере и бизнесе, а это сейчас главный показатель развитости институтов. Государственная и общественная система у нас настолько эффективны, что несмотря на десятки тысяч санкций у нас растёт ВВП, а наши высокотехнологичные отрасли чувствуют себя прекрасно (ссылка):



Специалисты BЭБ.PФ отмечают, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, как и другие западные чиновники, ставя под сомнение роль России в мировой экономике, просто пытается назвать белое чёрным.

Вопреки самым смелым прогнозам, российский ВВП растёт уже четвёртый месяц подряд. Даже The Wall Street Journal прямо констатирует, что страны Запада потерпели крах в своём желании поставить экономику нашей страны на колени.

В рейтинге Всемирного банка GovTech Maturity Index 2022 Россия заняла десятое место из 198 по уровню цифровизации, а уровень проникновения финтехуслуг в России составляет 82% — это третий показатель в мире.

Россия, несмотря на систематическое противодействие, остаётся главным экспортёром ядерного топлива для мирного атома и строителем АЭС по всему миру.

2. Самый высокий уровень жизни среди крупных городов России оказался в Нижнем Новгороде. Выше, чем в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сеуле, Лондоне, Риме, Москве и Санкт-Петербурге. Если конечно доверять данным исследователей с портала Numbeo, которые сравнивают стоимость жизни в разных городах и рассчитывают рейтинг уровня жизни с учётом цен на продукты и жильё, доходов, показателей безопасности, здравоохранения, эффективности транспорта, уровня загрязнения и качества климата (ссылка).



Все крупные российские города входят в сотню мегаполисов (из 549 исследованных) с самой низкой стоимостью жизни, кроме Москвы, расположенной на 120 месте (ссылка). В России отличная доступность продуктов питания и аренды жилья, низкие цены в ресторанах. У нас хорошие показатели по безопасности и средние по уровню загрязнения и эффективности транспорта.

Тем не менее, оценки русским городам занижают. Во-первых, из-за климата, что спорно, так как снежная зима и осенне-весенняя прохлада – это очень даже хорошо для тех, кто к такому климату привык.

Во-вторых, из-за труднодоступной недвижимости. Отчасти это верно: льготная ипотека сделала квартиры несуразно дорогими. Но всё же я не уверен, что в расчётах исследователей учтены налоги, которые на Западе гораздо выше и с учётом которых реальные доходы жителей западных стран, – а значит, и доступность покупки жилья, – гораздо ниже.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про точку невозврата на пути к богатству, после которой зарабатывать деньги становится гораздо проще. Цитирую из начала поста (ссылка):

Сегодня обсуждали с коллегой разные виды бизнеса на предмет «что ещё можно открыть». Удивительно одинаковыми все направления выглядят со стороны: арендуешь помещение, покупаешь оборудование, нанимаешь людей. Вкладываешься в материалы или товарный запас, обвешиваешь вход шариками «мы открылись». И если только ты сам не стоишь за станком или за прилавком, то разницы не больше, чем покупать новое здание в мобильной игре. «Вы купили пекарню за 300 монет, она приносит 15 монет в день». Или: «вы купили кузницу за 400 монет, она приносит 20 монет в день».



У нашего мира, правда, не очень дотошный геймдизайнер — одни виды бизнеса явно хуже других. К примеру, лучше не связываться с отраслями, где государство требует лицензий и тому подобного: прямо со старта начнёте терять время на бюрократию и деньги на уплату дополнительных податей. Зачем торговать пивом и быть для государства кем-то вроде условно освобождённого, если можно торговать булочками? Суть та же — продажа веществ зависимым людям — а хлопот гораздо меньше, так как к продаже быстрых углеводов государство и общество относятся иначе. Контингент, опять-таки, иной: менее проблемный.



Впрочем, и тут всё скрыто «туманом войны» — не попробуешь, не узнаешь…