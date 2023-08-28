Депортированных мигрантов заменят иностранные специалисты из Афганистана

Новая волна депортаций нелегальных мигрантов из российских регионов грозит стране кризисом нехватки рабочих рук во многих сферах общественной жизни. Однако россиянам не о чем беспокоиться – уже сейчас вакантные места готовы занять множество иностранных специалистов из дружественного Афганистана.

По словам поверенного в делах России Джамала Насир Гарвала, сформированы трудовые бригады общим числом в 1500 человек. Их профессиональным обучением правительство Исламской Республики занималось последние два года своей независимости. Новые рабочие руки направят решать задачи в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, логистику и туризм.

Афганские агрономы готовы привезти с собой новые сорта ценных сельскохозяйственных культур, которые подойдут даже для самого сурового климата. А водители выучили карту Москвы со всеми станциями метро, социально и стратегически важными объектами для работы без навигатора. Всех новоприбывших ждёт экзамен по русскому языку, однако и он не станет проблемой: большинство новоприбывших учили его ещё в школе по советским учебникам.

«Нас с российским народом связывает полвека близких, тёплых, почти родственных отношений. Я думаю наши народы уже со всей смелостью могут называться братскими, – следует из заявления Джамала Насир Гарвала. – Мы много лет ждали возможность помочь друзьям в сложную минуту. И не сомневайтесь – с каждым выдворенным гражданином Афганистана, если таковые будут, на Родине будут разбираться уже по законам шариата».

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