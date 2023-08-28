 

Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов

28.08.2023, 19:00, Новости дня
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Артист предпочитает не распространяться не тему личной жизни. Он считает, что нет смысла публично выяснять отношения, если изначально не было поводов афишировать союз. Правда, некоторые бывшие возлюбленные певца не стесняются рассказывать в социальных сетях о том, что между ними было.

Стас Пьеха в беседе с WomanHit поделился, что думает о подобном поведении экс-подруг. Он отметил, что у него громкая фамилия, известная семья, а значит, для многих пиар за счет его имени выгодное дело. Он предположил, что люди рассказывают о личном, чтобы увеличить монетизацию социальных сетей и пропиарить свою персону.

“Понимаю, почему они так делают: раз у них нет других способностей и талантов, реальных, которые могли мы переплюнуть их личную жизнь, пусть пользуются”, – говорит Стас Пьеха.

При этом артист пока не спешит снова связывать себя узами брака. Первая женитьба показала, что он пока не готов к семье. Впрочем, возможно, певец просто еще не встретил своего человека. По словам звезды, для него идеальная девушка та, с которой ему спокойно, комфортно и уютно.

Кстати, Стас Пьеха адепт гостевого брака. Он считает, что у каждого человека должно быть личное пространство и не готов проводить с возлюбленной 100 процентов своего времени, хотя признает: однажды это будет актуально.


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