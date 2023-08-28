Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

В Москве в понедельник открылось 11 поликлиник. Две построены с нуля, остальные прошли комплексную реконструкцию в рамках городской программы.

В числе новых медучреждений – взрослая поликлиника в районе Строгино на улице Твардовского. Поликлиника будет обслуживать около 50 тысяч человек.

“Переезд в новое здание расширил возможности поликлиники — стало больше кабинетов врачей общей практики и узких специалистов”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что здание оснастили новейшей медицинской техникой. Для удобства посетителей кабинеты самых востребованных специалистов находятся на нижних этажах, на верхних – административные помещения. Для пациентов обустроили комфортные зоны ожидания, для медиков – комнаты отдыха.

“Теперь можно сказать, что первый этап программы обновления амбулаторного звена фактически вышел на финишную прямую”, – констатировал Собянин.

В начале августа мэр объявил о втором этапе модернизации системы экстренной медицинской помощи. В 11 больницах реконструируют приемные отделения. На первом этапе построили шесть флагманских центров крупнейших столичных стационаров.

Ранее Собянин сообщил об открытии обновленных поликлиник в шести районах Москвы. Медучреждения расположены в районах Бескудниковский, Бирюлево Восточное, Косино-Ухтомское, Мещанский, Вешняки и Теплый Стан.