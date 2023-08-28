 

Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила

28.08.2023, 17:45, Новости дня
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Артистка ушла от отца своей младшей дочери Антонины, заявив, что планирует найти новую любовь и не собирается ставить на себе крест. О причинах расставания звезда не сообщила, отметив, что “косяк” был со стороны супруга.

Через несколько месяцев Анатолий Данилицкий снова стал героем сторис Славы (Анастасии Славенской) в запрещенной социальной сети. Певица отправилась на отдых вместе с семьей, и бывший муж присоединился к путешествию. Как оказалось, пара приняла решение воссоединиться. В эфире “Шоу Воли” она заявила, что у них “любовь до гроба”, а расстались они по дурости.

Слава решила все-таки назвать причину, которая их рассорила. По словам звезды, в тот период у нее было много работы, а у мужа, наоборот, мало. Он проводил свободное время с женщинами легкого поведения в ночном клубе, артистка об этом узнала, обиделась. “А потом думаю… Давай домой обратно”, – поделилась Слава в беседе с Павлом Волей.

Стоит отметить, это не первое расставание пары. Двенадцать лет назад супруги уже переживали подобный кризис. По словам певицы Славы, тогда она закрутила роман с молодым человеком, а Анатолий Данилицкий – с “молодой дурой”.


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