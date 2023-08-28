 

В России открыли первый водочный санаторий

28.08.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Змеиногорском районе Алтайского края открылся первый в России круглогодичный санаторий, где все медицинские процедуры состоят из употребления алкогольных напитков.

– У нас есть три типа ванных: сорокаградусная, тридцатиградусная и двадцатиградусная для детей. Залезая в неё, можно не только искупать своё тело в водке или настойке, но и так расслабиться, чтобы заснуть. Это благоприятно влияет на нервную систему, – рассказал директор санатория Дмитрий Пичугин.

Практикуют на территории оздоровительного комплекса и водочные обёртывания, также недавно был открыт водочный бювет, где можно набрать фляжку с любимым напитком и отправиться на природу созерцать замечательные виды алтайской природы.

– Отдыхающие порой сами сбиваются в группы по интересам и идут на природу, иногда бывает так формируются даже новые семьи. Единственная проблема, которую предстоит решить нам, это растущее количество драк, возникающих при чрезмерном потреблении лекарств, – добавил глава учреждения.

Районная администрация очень довольна работой заведения и рассчитывает покрыть свою задолженность перед краевым и федеральным бюджетом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Ученые нашли новый способ борьбу с раком

28.08 / Скандалы: Давление на крыло

28.08 / Бессонница у людей старше 40 лет может быть признаком психических расстройств

28.08 / Самая прожорливая в мире змея обнаружена учеными в США

28.08 / Скандалы: В каких элитных школах Москвы детям вбивают ценности Запада

28.08 / Не «джуниор», а «салага» – Минцифры готовится ввести в IT-компаниях отечественную систему грейдов

28.08 / В России начали принимать предзаказы на все модели iPhone 15

28.08 / Время киборгов не за горами

28.08 / Мнение: Прилетит ли Путин на похороны Пригожина?

28.08 / Скандалы: Мир накрывает волна банкротств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика