В России открыли первый водочный санаторий

В Змеиногорском районе Алтайского края открылся первый в России круглогодичный санаторий, где все медицинские процедуры состоят из употребления алкогольных напитков.

– У нас есть три типа ванных: сорокаградусная, тридцатиградусная и двадцатиградусная для детей. Залезая в неё, можно не только искупать своё тело в водке или настойке, но и так расслабиться, чтобы заснуть. Это благоприятно влияет на нервную систему, – рассказал директор санатория Дмитрий Пичугин.

Практикуют на территории оздоровительного комплекса и водочные обёртывания, также недавно был открыт водочный бювет, где можно набрать фляжку с любимым напитком и отправиться на природу созерцать замечательные виды алтайской природы.

– Отдыхающие порой сами сбиваются в группы по интересам и идут на природу, иногда бывает так формируются даже новые семьи. Единственная проблема, которую предстоит решить нам, это растущее количество драк, возникающих при чрезмерном потреблении лекарств, – добавил глава учреждения.

Районная администрация очень довольна работой заведения и рассчитывает покрыть свою задолженность перед краевым и федеральным бюджетом.

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