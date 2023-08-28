Бессонница у людей старше 40 лет может быть признаком психических расстройств

Частая бессонница после 40 лет иногда может быть причиной повышенной тревожности, заявил сомнолог Михаил Полуэктов. Он подчеркнул, что в большинстве случаев такие нарушения сна связаны с депрессией. Эти состояния, в свою очередь, могут быть обусловлены “поломками” в нервной системе.

Полуэктов подчеркивает, что если нарушение сна сопровождается психическим заболеванием, таким как депрессия или тревожное расстройство, то важно лечить их, так как они могут усугубить проблемы со сном, а также привести к более серьезным заболеваниям, таким как возрастные когнитивные расстройства.

Сомнолог также обращает внимание на то, что иногда люди могут чувствовать, что их сон не приносит должного отдыха, хотя они спят достаточно. Это может быть результатом общих расстройств нервной системы, которые могут возникнуть с возрастом.