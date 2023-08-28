Время киборгов не за горами

В последние годы современные технологии развиваются настолько быстро, что становится сложно представить, каким будет мир через несколько десятилетий. И одним из самых удивительных прорывов, о котором говорит антрополог Сударикова, является возможность создания суперкиборгов. Да, вы не ослышались! В скором времени мы можем стать свидетелями появления существ, объединяющих в себе человеческие возможности и передовые технологии. Это звучит поистине фантастически, но разве не все современные открытия когда-то начинались с фантастики?

Суперкиборги представляют собой гибрид между человеком и машиной, обладающий невероятными способностями. Они могут не только расширить наши физические возможности, например, давая нам силу и скорость, превосходящие возможности обычного человека, но и значительно улучшить нашу когнитивную функцию.