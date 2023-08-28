 

Время киборгов не за горами

28.08.2023, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние годы современные технологии развиваются настолько быстро, что становится сложно представить, каким будет мир через несколько десятилетий. И одним из самых удивительных прорывов, о котором говорит антрополог Сударикова, является возможность создания суперкиборгов. Да, вы не ослышались! В скором времени мы можем стать свидетелями появления существ, объединяющих в себе человеческие возможности и передовые технологии. Это звучит поистине фантастически, но разве не все современные открытия когда-то начинались с фантастики?

Суперкиборги представляют собой гибрид между человеком и машиной, обладающий невероятными способностями. Они могут не только расширить наши физические возможности, например, давая нам силу и скорость, превосходящие возможности обычного человека, но и значительно улучшить нашу когнитивную функцию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Самая прожорливая в мире змея обнаружена учеными в США

28.08 / Скандалы: В каких элитных школах Москвы детям вбивают ценности Запада

28.08 / Не «джуниор», а «салага»: Минцифры готовится ввести в IT-компаниях отечественную систему грейдов

28.08 / В России начали принимать предзаказы на все модели iPhone 15

28.08 / Мнение: Прилетит ли Путин на похороны Пригожина?

28.08 / Скандалы: Мир накрывает волна банкротств

28.08 / Эпидемиолог Пшеничная: этой осенью нужно опасаться гриппа больше чем коронавируса

28.08 / Эркюль Пуаро страдал аутизмом

28.08 / Дмитрий Медведев возглавил Международный союз КВН

28.08 / Скандалы: «Я очень люблю деньги!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика