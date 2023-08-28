Мнение: Прилетит ли Путин на похороны Пригожина?
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Много говорят про предстоящие похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информации о похоронах пока нет.
Дословно: «Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников».
Подозреваю, что Владимир Путин тоже прилетит на похороны. Иначе Песков не стал бы темнить. И уже сказал бы, что похороны состоятся там-то и тогда-то…
Или как?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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