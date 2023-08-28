 

Мнение: Прилетит ли Путин на похороны Пригожина?

28.08.2023, 14:45, Разное
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Много говорят про предстоящие похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информации о похоронах пока нет.

Дословно: «Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников».

Подозреваю, что Владимир Путин тоже прилетит на похороны. Иначе Песков не стал бы темнить. И уже сказал бы, что похороны состоятся там-то и тогда-то…

Или как?


Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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