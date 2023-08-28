Эпидемиолог Пшеничная: этой осенью нужно опасаться гриппа больше чем коронавируса

Эпидемиолог Наталья Пшеничная в разговоре с Еленой Малышевой пояснила о новом варианте гриппа, который станет доминирующим этой осенью. Врачи также настоятельно рекомендуют гражданам РФ готовиться к наступающему сезону осенних инфекций.

С приближением осени увеличивается риск заражения разнообразными вирусами, включая корь и грипп, подчеркнула доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также заявила, что в этом сезоне большее внимание следует уделить гриппу, чем даже коронавирусу, который перешел в категорию “обычной сезонной инфекции”.

Пшеничная уточнила, что страх перед вспышками коронавируса не обоснован, так как новые штаммы стали менее агрессивными по сравнению с предыдущими вариантами. Касаясь гриппа, эпидемиолог выразила беспокойство о предстоящем появлении нового вида штамма H1N1 осенью. Особенно дети подвержены опасности этого заболевания, причем у них риск летального исхода выше, чем у взрослых. Потенциальные осложнения включают пневмонию, тромбоз легочных сосудов и дыхательную недостаточность. Кроме того Пшеничная подчеркнула, что также существует опасность массового распространения вируса кори, способного вызвать серьезные заболевания центральной нервной системы, такие как рассеянный склероз.

Медики рекомендуют жителям страны пройти вакцинацию, чтобы минимизировать риск заражения. В контексте растущей угрозы осенних инфекций, это может сыграть ключевую роль в поддержании общественного здоровья.