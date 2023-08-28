 

Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте

28.08.2023, 14:05, Новости дня
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Туристка из России, отдыхающая в Египте, пропала во время занятий дайвингом. По сообщениям СМИ, они вместе с мужем погружались в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность она не поднялась.

Всего в группе было 27 опытных дайверов и девять ныряющих, но вернулось только восемь, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Как сообщают гиды, супруги могли превысить международную разрешенную глубину и погрузились на 110 метров. По данным “Царьграда”, мужчина почувствовал себя плохо и решил подняться, его жена продолжила опускаться вниз.

В данный момент ее ищут три лодки, супруг сам организовывает поиски. У пары осталось четверо сыновей, сообщает сайт VSE42.ru.


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