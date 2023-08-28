 

Обозреватель WP – в США готовятся, что украинский конфликт продолжится и в следующем году

28.08.2023, 13:42, Новости дня
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Оценивая итоги «разочаровывающего» и «неутешительного» наступления Украины, в Вашингтоне пришли к выводу, что украинский конфликт продолжится и в следующем году, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Американские чиновники признают, что украинским войскам вряд ли удастся достичь Чёрного моря и отрезать РФ сухопутный путь в Крым до наступления зимы.


AP

Оценивая медленный прогресс украинского наступления, администрация президента США Джо Байдена пришла к выводу, что конфликт на Украине, вероятно, продолжится и в следующем году. При этом Соединённые Штаты с союзниками должны продолжать оказывать стране военную поддержку.

Как пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, в Вашингтоне украинское контрнаступление оценивают как «разочаровывающее» и «неутешительное». И всё же там не собираются искать быстрый дипломатический выход из конфликта, «американские чиновники, похоже, как никогда раньше убеждены в необходимости твёрдо стоять на стороне Киева».

«Мы не считаем, что конфликт зашёл в тупик. Мы видим, что Украина продолжает методично и систематически захватывать территории», — заявил в среду советник по национальной безопасности Джейк Салливан в ответ на сообщения о том, что высокопоставленные американские чиновники высказывают пессимизм относительно успехов вооружённых сил Украины.

Однако американские чиновники признают, что украинским войскам вряд ли удастся достичь Чёрного моря и отрезать РФ сухопутный путь в Крым до наступления зимы, как они надеялись. Хотя в Вашингтоне и не теряют надежду на то, что в этом году украинские военные могут прорвать российские позиции и продвинуться на восток и запад, там понимают, что завершить конфликт до конца года у Киева не получится. Американские официальные лица считают, что стратегическое терпение остаётся лучшим оружием против президента РФ Владимира Путина.

Игнатиус уточняет, что готовность продолжать поддерживать Киев не означает, что в Вашингтоне довольны тем, как украинское командование ведёт контрнаступление. Американские военные чиновники дают подробные рекомендации своим коллегам на Украине. В частности, в Пентагоне призывают своих украинских коллег лучше расставить приоритеты и сконцентрировать силы на тех участках, где у них есть шанс пробить оборону России. Вместо этого первоначально Украина уделяла одинаковое внимание трём направлениям, вместо того чтобы сосредоточиться на главном направлении на юг.

Игнатиус в своей статье для The Washington Post пишет, что в Вашингтоне считают, что на Украине расточительно расходуют боеприпасы, которые туда поставляют США и их союзники. По оценкам, с начала конфликта украинские военные произвели 2 миллионов выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, что почти исчерпало запасы. В связи с этим Киев призывают сосредоточить огонь артиллерии на наиболее важных целях. В Пентагоне также призывают Украину меньше полагаться на беспилотные летательные аппараты для получения информации на поле боя и больше использовать наземные разведывательные силы, которые могут лучше оценить российские позиции. Кроме того, там настаивают на том, чтобы Киев предоставил больше свободы действий младшим офицерам.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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