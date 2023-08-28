 

Дмитрий Медведев возглавил Международный союз КВН

28.08.2023, 13:33, Разное
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Глава Международного союза КВН Александр Масляков принял решение покинуть свой пост.

На торжественной пресс-конференции, посвящённой этому событию, он назвал имя своего преемника – им стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

– Вы можете смеяться над моими словами, но это решение я принял обдуманно. С некоторыми кандидатами велись переговоры, многие отказывались, в том числе из-за необходимости ездить в Крым, а Дмитрий Анатольевич ответил утвердительно без всяких условий, – сообщил Масляков.

Отмечается, что замглавы Совбеза будет работать ведущим на отдельных играх клуба, а при желании может исполнять обязанности члена жюри. При этом Медведев сохранить свою высокую должность.

– Многие россияне работают на двоих работах, чтобы платить ипотеку или иметь возможность посещать культурные заведения, теперь и я в их числе. Это будет полезный опыт и для меня, и для КВН, – прокомментировал своё назначение политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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