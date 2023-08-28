 

В Сеть утекли фотографии новых смартфонов Huawei Mate 60

28.08.2023, 13:05, Разное
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На платформе Weibo, популярной китайской социальной сети, появились интересные фотографии с производственного завода. Снимки раскрывают вид и дизайн смартфонов Huawei Mate 60

На фотографиях, размещенных в сети, видно, как недавно собранные смартфоны аккуратно уложены на специальные палетты и готовы перейти к следующему этапу – упаковке. Утечка подтверждает предыдущие данные о дизайне устройства, которые намекали на двухцветное заднее стекло и экокожу, а также наличие круглого блока камеры с инскурипцией X-mage.

Согласно слухам, в Huawei Mate 60 будет установлен чип Snapdragon 8 Gen 2 с поддержкой 5G и спутниковой связи. Ожидается, что на фронтальной части разместят изогнутый OLED-экран с диагональю 6,78 дюймов. Фотосистема смартфона, судя по слухам, включает флагманский 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX989 с переменной диафрагмой на 10 ступеней, телеобъектив на 64 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом, и ультраширокоугольный модуль на 13 Мп. Основная версия устройства оценена примерно в $1 тыс. (приблизительно 94,7 тыс. рублей).

По предварительным данным, Huawei планирует представить Mate 60 непосредственно перед анонсом iPhone 15. Конкретные даты пока не называются


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