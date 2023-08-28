Представлен Realme GT5 на базе Snapdragon 8 Gen 2 c 1 ТБ памяти за 50 тысяч рублей

Китайская компания Realme представила новейший флагманский смартфон под названием GT5. Устройство удивляет пользователей не только своей мощностью, но и оригинальным дизайном. Об этом пишет информационный канал Equal Leaks в Telegram.

Стильный и уникальный дизайн GT5 включает в себя цельную стеклянную заднюю панель, на ней появилось увеличенное, по сравнению с предыдущей моделью, «окно», расположенное справа от камер. За ним располагается муляж чипа и другие визуальные элементы устройства. Подсветка, разбитая на несколько сегментов, не только добавляет стильный акцент, но и информирует пользователя о входящих звонках и уведомлениях.

Realme GT5 оснащен мощным чипом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и быстрым встроенным накопителем UFS 4.0. Из дополнительных особенностей можно выделить систему охлаждения, занимающую площадь 20827 квадратных миллиметров, а также специальный чип Pixelworks X7, отвечающий за высокое качество изображения на дисплее.

6,74-дюймовый OLED-дисплей GT5 обладает разрешением 1,5K (2772х1240), обновляется с частотой 144 Гц и имеет яркость до 1400 нит. Также дисплей поддерживает высокочастотную пульсацию ШИМ на 2160 Гц и частоту дискретизации сенсорного слоя до 2000 Гц.

Фотосистема включает в себя основную камеру Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный сенсор IMX355 на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Для селфи доступен датчик на 16 Мп.

GT5 будет доступен в двух вариантах. Первая модификация имеет зарядку мощностью 240 Вт и аккумулятор на 4600 мАч, в то время как вторая модель будет оснащена батареей на 5240 мАч и зарядкой мощностью 150 Вт.

Среди дополнительных функций можно выделить поддержку Wi-Fi 7, наличие NFC, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и установленную операционную систему Realme UI 4.0, основанную на Android 13.

GT5 с зарядкой мощностью 150 Вт будет доступен в Китае по цене от 3 тысяч юаней (приблизительно 38,9 тысяч рублей) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Вариант с зарядкой мощностью 240 Вт предоставит 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти по цене 3,8 тысячи юаней (примерно 49,2 тысячи рублей).