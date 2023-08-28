 

Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой

28.08.2023, 12:50, Новости дня
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Вот уже три года Агата Муцениеце и Павел Прилучный не живут вместе. Брак звезд сериала “Закрытая школа” просуществовал 9 лет и закончился в 2020-м. Теперь актеров связывает только одно – общие наследники Тимофей и Мия. К счастью, несмотря на болезненный развод, в вопросе воспитания детей бывшим супругам удалось пройти к компромиссу.

Павел Прилучный не вошел в число отцов, которые вычеркивают из своей жизни отпрысков после развода. Артист продолжил поддерживать связь с наследниками и не отдалился от них, даже когда у него появилась новая жена и третий ребенок. Очевидно, благодарить за такую гармонию в семье стоит и Зепюр Брутян, которая приняла наследников мужа от первого брака очень тепло.

Прилучный не раз показывал, как проводит выходные с новой семьей и детьми от Муцениеце. А недавно актер и вовсе решился забрать отпрысков к себе на два месяца. Все это время рядом с отцом и мачехой Тимофей и Мия выглядели по-настоящему счастливыми. Но, как оказалась, разлука с мамой далась им не так уж просто.

Накануне Агата Муцениеце рассказала, как прошла ее встреча с наследниками после долгой разлуки. Выяснилось, что воссоединение актрисы с детьми обернулось истерикой. Семилетняя Мия не смогла сдержать эмоций, когда увидела маму, и, по словам актрисы, целый час плакала у нее в объятиях.

“Мы сидели, она уткнулась мне в шею и просто, видимо, вылила все эмоции, которые у нее накопились”, – раскрыла детали встречи с гостившими у Прилучного детьми Муцениеце.

Стоит отметить, что и самой артистке разлука с наследниками далась непросто. Впрочем, нельзя сказать, что все это время они были в ненадежных руках. Судя по кадрам, попадавшим в Сеть, Зепюр Брутян трогательно заботилась об отпрысках мужа. Ранее “Дни.ру” писали о том, что новая жена Прилучного взяла шефство над детьми Муцениеце.


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