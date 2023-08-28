Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
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Народную артистку СССР балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. “Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилой мужа”, — цитирует пресс-службе Государственного академического Большого театра RT.
Напомним, Адырхаева умерла 27 августа. Ранее “Дни.ру” писали, что режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет.
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