 

«Этот парень знает, как надо» – Илон Маск нанял бессменного гендиректора MySpace, чтобы «поднять» Twitter

28.08.2023, 12:13, Разное
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У Марка Брауна, который уже 20 лет возглавляет социальную сеть MySpace, скоро станет вдвое больше работы – предприниматель Илон Маск нанял его в качестве генерального директора Twitter (X), чтобы он «поднял» социальную сеть и вернул ей прежние показатели.

Маск рассказал, что давно знаком с Брауном и считает его результаты работы на посту гендиректора MySpace «впечатляющими».

– Этот парень знает, как надо. Я в нём уверен. MySpace существует уже 20 лет и это впечатляющий результат, – заявил он.

Бизнесмен добавил, что уже получил согласие Брауна и даже выслушал некоторые его идеи – он будет использовать те же идеи, которые привели MySpace к процветанию, и сделает Twitter «более мультимедийным».

– Меня нанимают, как антикризисного менеджера, когда нужно всё исправить, – рассказал сам Браун. – Я спасал социальную сеть Google Plus, работал гендиректором файлообменника Rapidshare, возглавлял AOL Instant Messenger. Этот список вы без труда можете продолжить и сами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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